Brian May s prisrčno koalo pred avstralskim nastopom

Kitarist skupine Queen se je v Avstraliji nahajal med pripravami na dobrodelni koncert za pomoč po nastali škodi v uničujočih požarih. Čas, ki ga je preživljal v Sydneyu, je namenil tudi obisku živali, ki so jih rešili iz gorečih gozdov.

Brian May je na Instagramu objavil posnetek, v katerem igra kitaro, medtem, ko se ga oklepa koala. Bear, kot so jo poimenovali, je ena izmed simpatičnih živali, ki so jih rešili pred ognjenimi zublji. Legendarni glasbenik je bil nad koalo navdušen, ob posnetku pa zapisal: ''Ti ljudje, ki skrbijo za živali, ki so preživele požare v Queenslandu, opravljajo čudovito delo. Potrebujejo našo podporo.''V naslednji objavi je svetu svojega novega kosmatega prijatelja pokazal še od bliže in nato objavil še celotno galerijo dogajanja v centru za rešene živali, kar je pospremil z besedo - neverjetno. Tik preden je odšel na oder dobrodelnega koncerta, je s ponovno objavo fotografije nagovoril oboževalce, naj pomagajo pri reševanju teh ogroženih živali ter dopisal, da bo na to čudovito bitje mislil med svojim nastopom.

Po nastopu je Brian povedal, da se na odru ni počutil tako, odkar so leta 1985 z originalno zasedbo Queenov nastopali na koncertu Live Aid. To pa ni prvič, ko se je kitarist počutil izpopolnjenega ob pomoči živalim. V preteklosti je spregovoril o trudu, ki ga vlaga v pomoč ježkom. Na njegovem angleškem posestvu za te živali poskrbijo in jih kasneje spustijo v naravo. ''To mi prinaša toliko čudovitih radosti, o katerih nisem niti sanjal. Videti živali, ki prihajajo poškodovane, zastrupljene, dehidrirane in potem videti, kako se za njih lepo poskrbi ter se jim tako ponudi možnost preživetja v divjini, to so največje radosti, ki so prišle v moje življenje.''

Skupina Queen je na sydneyskem ANZ stadionu s pevcem Adamom Lambertom nastopila na koncertu, ki opozarja na škodo, ki so jo povzročili požari. Ostali nastopajoči na dogodku so bili še skupina 6 Seconds of Summer, pevec Alice Cooper in zvezda Briljantine, Olivia Newton-John. Vsa zbrana sredstva bodo namenili popravilu škode, nastale med to naravno katastrofo.

Brian in Adam med dobrodelnim koncertom Queenov FOTO: Profimedia