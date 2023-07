Brian Molko italijansko premierko označil za fašistko in rasistko

Italijansko tožilstvo je zaradi izrečenih besed uvedlo preiskavo proti pevcu. Italijanski kazenski zakonik predvideva denarno kazen do 5000 evrov za vsakogar, ki "javno obrekuje italijansko republiko", kar velja tako za vlado kot parlament, sodišča in vojsko. Tožilstvo v Torinu za AFP dogodka in preiskave ni želelo komentirati.

Spomnimo, 46-letna premierka Giorgia Meloni vodi najbolj desničarsko vlado v Italiji po drugi svetovni vojni.