Brian po dolgem času objavil fotografijo najstarejšega sina

Brian Austin Green je pretekli konec tedna preživel nekaj kakovostnega časa s svojim prvorojencem Kassiusom Marcilom-Greenom. Igralec in njegov sin sta se odpravila v kino, kjer sta si ogledala najnovejši film Vojna zvezd: Vzpon Skywalkerja(Star Wars: The Rise of Skywalker). Zvezdnik pa se je ob tem zahvalil režiserju za to čudovito izkušnjo.

"J.J. Abrams (op. a., režiser filma), hvala, ker si nama dal ne samo odlično izkušnjo, ampak ker si tudi naredil časten konec nečemu, kar je predstavljalo pomemben del najinih življenj," je Brian zapisal pod fotografijo svojega 17-letnega sina, ki ga ima z nekdanjo partnerico Vanesso Marcil. Slednja je nedavno dejala, da najstnik ni del Brianovega življenja in da mladenič nima nobenih stikov s svojimi polbrati, 6-letnim Noahom, 5-letnim Bodhijem in 2-letnim Journeyjem, ki jih ima Brian z ženo Megan Fox.

Brian in Megan naj bi po Vanessinih besedah leta 2006 zahtevala polno skrbništvo nad Kassiusom. Julija letos je najstnik Briana obiskal na snemanju serije BH 90210, kar je pokazatelj, da so očitno zgladili družinske spore.