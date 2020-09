Briana po razhodu z Brodyjem Jennerjem že zaročena z drugim

Brody Jenner, ki je odraščal v senci svojih slavnih polsester Kardashian-Jenner, se je pred kratkim razšel z osebno stilistko Briano Jungwirth. Ta je hitro našla tolažbo in se vrnila v objem svojega nekdanjega izbranca Nicka Gordona, s katerim sta že naredila naslednji korak.

icon-expand Brody Jenner in Briana Jungwirth sta se razšla pred kakšnim mesecem. FOTO: Profimedia

Brody Jenner inBriana Jungwirth, ki ima s članom nekdanje skupine One Direction Louisom Tomlinsonom 4-letnega sina Freddieja, sta se razšla pred kakšnim mesecem. 28-letna Američanka pa ni bila dolgo samska, saj je že zaročena z drugim. Po poročanju TMZ naj bi bile stvari med njima precej resne, a vseeno to ni bilo dovolj, da bi se njuna zveza obdržala. Briana pa ni bila dolgo samska. Kmalu zatem se je znova povezala zNickom Gordonom, s katerim sta bila v preteklosti že skupaj, njuna zveza pa je imela veliko vzponov in padcev.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Briana se je oglasila na Instagramu, kjer je objavila njuno skupno fotografijo iz Las Vegasa in zraven zapisala: "10 let te poznam tebe in ves čas sem vedela, da si moja sorodna duša. Ljubim te!" Tuji mediji med drugim poročajo, da se je Nick med bivanjem v Las Vegasu opogumil in naredil naslednji korak: šel je na kolena in svojo staro novo ljubezen zaprosil zaroko. Zaljubljenca naj bi se celo skupaj izbrala zaročni prstan.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Spomnimo, da je bil Brody v preteklosti že poročen s Kaitlynn Carter. Nekdanja zaljubljenca stasi poročne zaobljube izmenjalaleta 2018 in se ločila le leto kasneje. Vir blizu Jennerja je še dejal, da mu je poroka predstavljala le obveznost in da sta imela težave, še preden sta se poročila. Nekdanja zakonca sta ostala v dobrih prijateljskih odnosih. Pred dnevi so paparaci Brodyja ujeli v družbi skrivnostne temnolaske.