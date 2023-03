Brie Larson potrdila razhod z Elijahom Allanom-Blitzem: Nimam partnerja

Brie Larson je ena izmed tistih, ki zelo redko z mediji deli podrobnosti iz svojega zasebnega življenja, a nedavno je za revijo Harper's Bazaar priznala, da je ponovno samska. "Nimam izbranega naslednjega projekta, nimam partnerja, nimam doma in nimam načrta za življenje," je povedala zvezdnica in dodala, da je odprta za vse, kar ji bo prineslo življenje.

33-letnica, znana po vlogi Stotnice Marvel , je tako priznala, da se je razšla s svojim partnerjem Elijahom Allanom-Blitzem . Več podrobnosti o razhodu zvezdnica ni razkrila, a je priznala, da je začela ob vstopu v trideseta razmišljati drugače. "Bilo me je strah, ker sem bila pri 30 letih samska. A kako bi se moja kariera in družina lahko ujeli v mojem čudnem življenju?" se je spraševala.

Larsonova in režiser sta bila v javnosti prvič skupaj opažena leta 2019. To je bilo le šest mesecev po tem, ko je igralka razdrla zaroko z igralcem Alexom Greenwaldom . Čeprav takrat ne ona ne 36-letni režiser nista spregovorila o svojem razmerju, sta se leta 2020 skupaj pojavila na rdeči preprogi na podelitvi oskarjev. Tistega leta sta prejela tudi emmyja za serijo The Messy Truth VR Experience , v kateri sta sodelovala – Brie kot igralka, Elijah pa kot režiser.

Zvezdnica je avgusta lani sicer objavila eno izmed redkih njunih skupnih fotografij, na kateri skupaj sedita na kavču in se gledata. "Delam, delam, delam, a še vedno sem srčkana," je zapisala ob objavi na Instagramu. Septembra sta zaljubljenca predstavila skupen projekt, kratki film Remembering. "Bila je pandemija in morali sva biti ustvarjalna. Gledala sva filme iz svojega otroštva in se poglobila v vse te stvari. Nekega dne je Elijah šel v pisarno in prišel domov z izdelanim konceptom," je še povedala oskarjevka v intervjuju.