Tuja scena

Brigitte Bardot in njen buren odnos s sinom: Ni želela otrok

Pariz, 29. 12. 2025 07.59 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Brigitte Bardot si sina ni želela.

Filmska ikona Brigitte Bardot, ki je umrla v starosti 91 let, je za seboj pustila sina, Nicolasa-Jacquesa Charrierja. 65-letnik, ki ga je zvezdnica imela z igralcem Jacquesom Charrierjem, ni bil otrok, ki si ga je želela, prav zato je bil njun odnos skozi leta zelo buren, reševala pa sta ga celo s pomočjo pravnikov.

Brigitte Bardot je leta 1960, ko je bila poročena z igralcem Jacquesom Charrierjem, s katerim sta leto prej skupaj zaigrala v filmu Babette gre na vojno, rodila sina. Nosečnost je doživela kot največjo tragedijo, kar se ji je lahko zgodila, materinstva pa ni nikoli povsem sprejela. Takrat je bil splav v Franciji nezakonit, a je igralka kljub temu skušala poiskati zdravnika, ki bi ji pomagal prekiniti nosečnost. Bila je neuspešna, zato je rodila fantka, ki ga je poimenovala Nicolas-Jacques Charrier.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Med nosečnostjo se je udarila v trebuh in celo prosila zdravnika, naj ji da morfij, da bi sprožil splav. Trpela je zaradi slabosti in depresije ter se je skrivala pred javnostjo, ker ni želela, da bi jo kdo videl nosečo. Da si otroka ni želela, je odkrito priznala tudi v knjigi spominov, ki je izšla leta 1996.

Sam porod je bil medijsko zelo odmeven, kar jo je še dodatno travmatiziralo. "Bilo je noro. Porodna soba, postavljena v moji hiši, fotografi za oknom, nekateri so se preoblekli v zdravnike, da bi me presenetili. Ni bilo zasebnosti. Bilo je grozno. Rojstvo sina sem povezala s to travmo in Nicolas je bil tisti, ki je trpel posledice," je zapisala v knjigi. Le osem mesecev po porodu si je poskušala vzeti življenje.

Brigitte Bardot si sina ni želela.
Brigitte Bardot si sina ni želela.
FOTO: Profimedia

Po ločitvi z Jacquesom Charrierjem leta 1962 je polno skrbništvo nad njunim sinom prevzel igralec. Nicolas več let ni videl svoje matere in ko je kot dvanajstletnik izrazil željo, da bi živel z njo, ga ni hotela sprejeti v svoj dom.

Buren odnos

Njun odnos je bil desetletja napet. Nicolas svoje matere leta 1984 ni povabil niti na svojo poroko z norveško manekenko Anne-Line Bjerkan, po objavi njene avtobiografije pa sta popolnoma prekinila stike. Zaradi žaljivih izjav jo je tožil in prejel odškodnino. V začetku devetdesetih let sta se sprla tudi zaradi neplačevanja preživnine, ko ji je sodišče naložilo, da sinu plača nekaj več kot 269.000 evrov.

Brigitte Bardot in Jacques Charrier leta 1960 z novorojenčkom.
Brigitte Bardot in Jacques Charrier leta 1960 z novorojenčkom.
FOTO: Profimedia

Vendar pa je Bardot v poznejših letih razkrila, da se je njun odnos izboljšal. V intervjuju za francoski časopis Var Matin leta 2018 je dejala: "Redno se pogovarjava. Ker živi na Norveškem, me obišče enkrat letno, sam ali z družino, ženo in mojimi vnuki." Dodala je: "Rada ga imam na poseben način. In tudi on mene."

65-letni Nicolas-Jacques z ženo, s katero imata dve hčerki, živi na Norveškem, medtem pa je postal tudi dedek.

