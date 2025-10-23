Svetli način
Tuja scena

Brigitte Bardot utišala govorice o svoji smrti: Dobro se počutim

Pariz, 23. 10. 2025 12.57 | Posodobljeno pred 2 urama

Čeprav so se nedavno v francoskih medijih res pojavile govorice, da je igralka Brigitte Bardot v bolnišnici, kjer se bori s težjo boleznijo, pa je 91-letna francoska ikona na družbenem omrežju utišala govorice, da je mrtva. Zvezdnica je v objavi zapisala, da se še ne namerava posloviti, zato naj si tisti, ki je začel širiti govorice o njeni smrti, zapomni to.

Brigitte Bardot je jasna: še vedno je živa in se počuti dobro. 91-letna francoska igralka je na družbenem omrežju zanikala govorice o svoji smrti, ki naj bi jih sprožila 27-letna vplivnica Aqababe, katere pravo ime je Aniss Zitouni. Ta je sicer svojo objavo že izbrisala, Bardot pa jo je okarala z besedami, da se še ne namerava posloviti in naj si kar zapomni to, preden začne širiti lažne novice.

Brigitte Bardot
Brigitte Bardot FOTO: Profimedia

"Ne vem, kdo je idiot, ki je začel širiti lažne novice o tem, da sem izginila, a vedite, da sem dobro in še nimam v načrtu, da bi kmalu zapustila ta svet. Besede, ki si jih zapomnite," je zvezdnica v francoščini zapisala na X.

Francoski lokalni časopis, ki so ga povzemali tudi svetovni mediji, je pred kratkim poročal, da je 91-letnica že tri tedne hospitalizirana v bolnišnici v Toulonu, zapisali pa so tudi, da je mlada vplivnica v svoji objavi trdila, da ima ekskluzivne informacije, da je igralka umrla.

V odtlej izbrisani objavi je zapisala: "Njeno krsto so naročili v Saint-Paul-de-Jarrat. Ikona je za seboj pustila nepozabno dediščino in neizbrisen pečat v srcih Francozov." Aqababe tudi po igralkini objavi na družbenem omrežju stoji za svojimi besedami in trdi, da 91-letničin profil na družbenem omrežju upravlja nekdo drug in ne zvezdnica sama.

Preberi še Brigitte Bardot zaradi resne bolezni hospitalizirana

"Izbrisala sem svojo ekskluzivno objavo o smrti Brigitte Bardot. Ni ona tista, ki upravlja svoj Twitter, kar boste videli, ko AFP objavi uradno sporočilo, da je umrla," je zapisala vplivnica. Zvezdničin tiskovni predstavnik se na govorice še ni odzval.

Lokalni časopis je pred dnevi poročal, da je Bardot v zasebni bolnišnici prestala operacijo zaradi težje bolezni, viri pa so povedali, da kljub temu da je njeno stanje zaskrbljujoče, bo kmalu odpuščena v domačo oskrbo.

Igralkina ekipa je takrat v izjavi za Francosko tiskovno agencijo potrdila, da je Bardot res prestala manjši operativni poseg, ki je potekal brez zapletov. Zvezdnica naj bi se že zahvalila zdravstvenemu osebju bolnišnice in počiva v domači oskrbi.

