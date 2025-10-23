Brigitte Bardot utišala govorice o svoji smrti: Dobro se počutim

Brigitte Bardot je jasna: še vedno je živa in se počuti dobro. 91-letna francoska igralka je na družbenem omrežju zanikala govorice o svoji smrti, ki naj bi jih sprožila 27-letna vplivnica Aqababe , katere pravo ime je Aniss Zitouni . Ta je sicer svojo objavo že izbrisala, Bardot pa jo je okarala z besedami, da se še ne namerava posloviti in naj si kar zapomni to, preden začne širiti lažne novice.

"Ne vem, kdo je idiot, ki je začel širiti lažne novice o tem, da sem izginila, a vedite, da sem dobro in še nimam v načrtu, da bi kmalu zapustila ta svet. Besede, ki si jih zapomnite," je zvezdnica v francoščini zapisala na X.

Francoski lokalni časopis, ki so ga povzemali tudi svetovni mediji, je pred kratkim poročal, da je 91-letnica že tri tedne hospitalizirana v bolnišnici v Toulonu, zapisali pa so tudi, da je mlada vplivnica v svoji objavi trdila, da ima ekskluzivne informacije, da je igralka umrla.

V odtlej izbrisani objavi je zapisala: "Njeno krsto so naročili v Saint-Paul-de-Jarrat. Ikona je za seboj pustila nepozabno dediščino in neizbrisen pečat v srcih Francozov." Aqababe tudi po igralkini objavi na družbenem omrežju stoji za svojimi besedami in trdi, da 91-letničin profil na družbenem omrežju upravlja nekdo drug in ne zvezdnica sama.