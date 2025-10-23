Brigitte Bardot utišala govorice o svoji smrti: Dobro se počutim

Brigitte Bardot je jasna: še vedno je živa in se počuti dobro. 91-letna francoska igralka je na družbenem omrežju zanikala govorice o svoji smrti, ki naj bi jih sprožila 27-letna vplivnica Aqababe, katere pravo ime je Aniss Zitouni. Ta je sicer svojo objavo že izbrisala, Bardot pa jo je okarala z besedami, da se še ne namerava posloviti in naj si kar zapomni to, preden začne širiti lažne novice.
"Ne vem, kdo je idiot, ki je začel širiti lažne novice o tem, da sem izginila, a vedite, da sem dobro in še nimam v načrtu, da bi kmalu zapustila ta svet. Besede, ki si jih zapomnite," je zvezdnica v francoščini zapisala na X.
Francoski lokalni časopis, ki so ga povzemali tudi svetovni mediji, je pred kratkim poročal, da je 91-letnica že tri tedne hospitalizirana v bolnišnici v Toulonu, zapisali pa so tudi, da je mlada vplivnica v svoji objavi trdila, da ima ekskluzivne informacije, da je igralka umrla.
V odtlej izbrisani objavi je zapisala: "Njeno krsto so naročili v Saint-Paul-de-Jarrat. Ikona je za seboj pustila nepozabno dediščino in neizbrisen pečat v srcih Francozov." Aqababe tudi po igralkini objavi na družbenem omrežju stoji za svojimi besedami in trdi, da 91-letničin profil na družbenem omrežju upravlja nekdo drug in ne zvezdnica sama.
"Izbrisala sem svojo ekskluzivno objavo o smrti Brigitte Bardot. Ni ona tista, ki upravlja svoj Twitter, kar boste videli, ko AFP objavi uradno sporočilo, da je umrla," je zapisala vplivnica. Zvezdničin tiskovni predstavnik se na govorice še ni odzval.
Lokalni časopis je pred dnevi poročal, da je Bardot v zasebni bolnišnici prestala operacijo zaradi težje bolezni, viri pa so povedali, da kljub temu da je njeno stanje zaskrbljujoče, bo kmalu odpuščena v domačo oskrbo.
Igralkina ekipa je takrat v izjavi za Francosko tiskovno agencijo potrdila, da je Bardot res prestala manjši operativni poseg, ki je potekal brez zapletov. Zvezdnica naj bi se že zahvalila zdravstvenemu osebju bolnišnice in počiva v domači oskrbi.
