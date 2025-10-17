Svetli način
Tuja scena

Brigitte Bardot zaradi resne bolezni hospitalizirana

Toulon, 17. 10. 2025 18.08 | Posodobljeno pred 36 minutami

Avtor
K.Z.
Francoska filmska ikona in aktivistka za pravice živali, 91-letna Brigitte Bardot, je že tri tedne hospitalizirana v zasebni bolnišnici Saint-Jean v Toulonu na jugu Francije. Kot poroča Il Messaggero, je v bolnišnici blizu svojega doma v Saint-Tropezu, razlog njene hospitalizacije pa naj bi bila huda bolezen.

Po poročanju regionalnih medijev se Brigitte Bardot sooča z resnimi zdravstvenimi težavami in je bila operirana zaradi hude bolezni. Čeprav naj bi bolnišnico zapustila čez nekaj dni, njeno stanje ostaja zaskrbljujoče, je še dodal vir. Za kakšno bolezen naj bi šlo, javnosti ni znano.

Brigitte Bardot se že tri tedne zdravi v bolnišnici.
Brigitte Bardot se že tri tedne zdravi v bolnišnici. FOTO: Profimedia

Bardot se je rodila 28. septembra 1934 v Parizu v bogati družini. Kot otrok se je ukvarjala z baletom, kot najstnica pa je začela manekensko kariero. V filmskem svetu je debitirala leta 1952, svetovno slavo pa je dosegla leta 1956 s filmom In Bog je ustvaril žensko (Et Dieu... créa la femme), s katerim je postala simbol ženske svobode in seksipila petdesetih let.

V času kariere je Bardot igrala v več kot petdesetih filmih in postala ikona francoske kinematografije, pa tudi globalni seks simbol, ki je zaznamoval popularno kulturo. Pogosto je sodelovala z režiserjem Rogerjem Vadimom, ki je bil tudi njen prvi mož. Poročena sta bila od leta 1952 do 1957.

Pozneje se je poročila še trikrat – z igralcem Jacquesom Charrierjem, s katerim je leta 1960 dobila sina Nicolasa; nato z milijonarjem Guntherjem Sachsom, znanim po svojem glamuroznem življenjskem slogu, in nazadnje s politikom Bernardom d'Ormalejem, s katerim je poročena od leta 1992.

Brigitte Bardot hospitalizacija igralka film bolezen
KOMENTARJI (2)

flojdi
17. 10. 2025 18.45
Lepa Starost. Lepa igralka. Dober človek./moji vtisi samo./.na slikah z Delonom sta
Sixten Malmerfelt
17. 10. 2025 18.23
+2
Enkrat treba umret!Lepotica iz 80 let!
