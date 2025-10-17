Brigitte Bardot zaradi resne bolezni hospitalizirana

Po poročanju regionalnih medijev se Brigitte Bardot sooča z resnimi zdravstvenimi težavami in je bila operirana zaradi hude bolezni. Čeprav naj bi bolnišnico zapustila čez nekaj dni, njeno stanje ostaja zaskrbljujoče, je še dodal vir. Za kakšno bolezen naj bi šlo, javnosti ni znano.

Bardot se je rodila 28. septembra 1934 v Parizu v bogati družini. Kot otrok se je ukvarjala z baletom, kot najstnica pa je začela manekensko kariero. V filmskem svetu je debitirala leta 1952, svetovno slavo pa je dosegla leta 1956 s filmom In Bog je ustvaril žensko (Et Dieu... créa la femme), s katerim je postala simbol ženske svobode in seksipila petdesetih let.

V času kariere je Bardot igrala v več kot petdesetih filmih in postala ikona francoske kinematografije, pa tudi globalni seks simbol, ki je zaznamoval popularno kulturo. Pogosto je sodelovala z režiserjem Rogerjem Vadimom, ki je bil tudi njen prvi mož. Poročena sta bila od leta 1952 do 1957.