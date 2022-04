Britanci besni na princa Harryja: Če so ZDA tvoj dom, ostani tam

"Dom je za mene, vsaj v tem trenutku, Amerika. Tako se počutim," je povedal princ Harry, susseški vojvoda v intervjuju za eno od ameriških televizij. Povedal je tudi, da sta bila tako kot njegova žena sprejeta odprtih rok in da se imajo v Santa Barbari čudovito.

V intervjuju ni želel odgovoriti na vprašanje, če (in koliko) pogreša očeta, princa Charlesa, in brata, princa Williama. Dolgo časa se je v medijih namreč govorilo, da naj bi bili sprti, odkar se je Harry odselil, saj so člani kraljeve družine to vzeli kot izdajo. Povedal pa je, da je z babico, kraljico Elizabeto II., nenehno v stiku, da se pogovarjata po telefoni in da ima njegova babica kar nekaj tem, o katerih lahko govori samo z njim.

Dodal je, da redno skrbi za kraljičino varnost, da je obdana s pravimi ljudmi. Znano je namreč, da sta skozi leta kraljica in Harry stkala izjemno tesno vez. V intervjuju je tudi pohvalil babičin zabaven smisel za humor.

A izjava, v kateri je povedal, da je njegov dom Amerika, ni navdušila Britancev. Na Twitterju se je vnela debata zoper princa, češ, da naj ostane tam, kjer je, če se tako počuti. "Princ Harry pravi, da se počuti, kot da je Amerika njegov dom. Prav, ostani tam. Tu nisi zaželen," je zapisal eden od uporabnikov omenjenega družbenega omrežja, drugi pa: "Kaj pa misli s tem, da mora biti kraljica 'zaščitena'? Postal si kot Američani. Ostani tam."

"Princ Harry je povedal, da je v Kaliforniji našel svoj mir. Naj ostane tam. Britanska monarhija ima veliko več miru, odkar sta z ženo odšla čez ocean."