Britanci načrtujejo odpiranje prireditvene industrije

V Sloveniji se večji športni dogodki in koncerti še ne izvajajo. V primeru boljše epidemiološke slike pa lepše čase za dogodke napovedujejo Britanci. Njihovo kulturno ministrstvo ima že načrt odpiranja prireditvene industrije in športnih dogodkov. Medtem, ko Britanci delajo velike načrte za poletje, so pred kratkim že odpovedali velike festivale v Nemčiji in Nova Rock v Avstriji.

