Britanci se ob drugi obletnici smrti spominjajo pokojne kraljice

Kmalu po prevzemu žezla se je sicer Karel III. soočil s težkim obdobjem, saj so mu odkrili in operirali raka na prostati, za rakom pa je zbolela tudi njegova snaha princesa Catherine , žena prestolonaslednika Williama .

Kralj Karel III. in kraljica Camilla sta se v cerkev, ki jo je obiskovala tudi pokojna Elizabeta II., napotila v avtomobilu. 75-letni kralj je te dni nastanjen na svojem posestvu v Aberdeenshiru, kjer je pokojna kraljica 8. septembra 2022 umrla pri 96 letih.

Kralj in kraljica na poti k maši

Ob obletnici smrti Elizabete II. so se številni poklonili pokojni monarhinji. Britanski premier Keir Starmer je pozdravil "70 veličastnih let njene vladavine". "Predanost pokojne kraljice Združenemu kraljestvu in Commonwealthu nas je naučila, da ne glede na izzive, s katerimi se sooča naša država, vrednota služenja vedno vzdrži. V 70 veličastnih letih vladanja je bila v središču življenja tega naroda. Danes počastimo njen spomin," je Starmer sporočil na družbenih omrežjih.

Pokojna kraljica je simbolizirala stabilnost naroda in večina ljudi ni poznala nobenega drugega monarha na britanskem prestolu. 73 let ji je ob strani stal princ Filip, pokojni vojvoda Edinburški. Vanj se je zaljubila kot najstnica, dolgoletni soprog pa je umrl leta 2021, v 100. letu starosti.

Pokopana je poleg moža, staršev in pepela svoje sestre princese Margarete v spominski kapeli kralja Jurija VI. v Windsorju.