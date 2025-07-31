Svetli način
Tuja scena

Britanci za najboljšo TV-osebnost izbrali Nadiyo Bychkovo

London, 31. 07. 2025 20.04

Avtor
E.K.
Nadiya Bychkova je v Združenem kraljestvu prejela prestižno nagrado NRTA za najboljšo žensko televizijsko osebnost, kar je velik uspeh za plesalko ukrajinskih korenin. Večkratna slovenska prvakinja, ki je leta pometala s svetovno konkurenco v paru z Miho Vodičarjem, je tamkajšnjim gledalcem najbolj znana kot zvezda priljubljene plesne oddaje Strictly Come Dancing, h kateri se je pridružila leta 2017.

Nadiya Bychkova več kot očitno v Združenem kraljestvu še naprej navdušuje tamkajšnjo javnost. Na sinočnji slavnostni podelitvi nagrad National Reality Television Awards, znanih tudi kot NRTA, je uspešna plesalka prejela nagrado za najboljšo televizijsko osebnost. Nagrajenci te prestižne nagrade so resnično srčni izbranci občinstva, o njihovi zmagi namreč odloča izključno javno glasovanje.

"Še vedno se smejim od sinoči. Popolnoma nepričakovano, globoko cenjeno. Hvala za ta trenutek – in za vsak glas, ki ga je omogočil," je danes Bychkova pripisala galeriji fotografij, na katerih ponosno razkazuje bleščečo nagrado.

Ukrajinka, ki je več let živela v Sloveniji in z Mihom Vodičarjem večkrat priplesala na sam vrh svetovne konkurence, se je Angležem prikupila v plesni oddaji Strictly Come Dancing, v kateri sodeluje že vrsto let. 

Njen uspeh so na Instagramu slavili njeni številni sledilci, med drugim pa ji je čestital tudi pevec Tomaž Mihelič. "Močno zasluženo," je komentiral njeno objavo.

Nadiya Bychkova Nagrada Ples Televizija Podelitev
