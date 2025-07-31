Britanci za najboljšo TV-osebnost izbrali Nadiyo Bychkovo

Nadiya Bychkova več kot očitno v Združenem kraljestvu še naprej navdušuje tamkajšnjo javnost. Na sinočnji slavnostni podelitvi nagrad National Reality Television Awards, znanih tudi kot NRTA, je uspešna plesalka prejela nagrado za najboljšo televizijsko osebnost. Nagrajenci te prestižne nagrade so resnično srčni izbranci občinstva, o njihovi zmagi namreč odloča izključno javno glasovanje.

"Še vedno se smejim od sinoči. Popolnoma nepričakovano, globoko cenjeno. Hvala za ta trenutek – in za vsak glas, ki ga je omogočil," je danes Bychkova pripisala galeriji fotografij, na katerih ponosno razkazuje bleščečo nagrado.

Ukrajinka, ki je več let živela v Sloveniji in z Mihom Vodičarjem večkrat priplesala na sam vrh svetovne konkurence, se je Angležem prikupila v plesni oddaji Strictly Come Dancing, v kateri sodeluje že vrsto let.