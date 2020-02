Britanska igralka 70. rojstni dan praznuje v senci bolezni

Julie Walters s polnim imenom Julia Mary Walters se je rodila v majhnem britanskem industrijskem mestu Smethwick. Najprej se je na materino željo šolala za medicinsko sestro v Birminghamu, pozneje odšla študirat dramaturgijo in angleščino, nazadnje pa se je odločila za igralsko kariero.

Začela je na odru, nadaljevala na televiziji, med filmske zvezde pa jo je izstrelila drama Vedoželjna Rita (1983), ki ji je prinesla številne nagrade in nominacije. Za vlogo Rite je prejela zlati globus in bafto, nominirana pa je bila tudi za oskarja. Za zlati kipec je bila nominirana tudi za stransko vlogo Sandre Wilkinson v filmuBilly Elliot.

Velja tudi za eno najuglednejših britanskih gledaliških igralk. Za svojo vlogo v drami Vsi moji sinovi je prejela prestižno priznanje Laurence Olivier Award.

Zadnja leta navdušuje tudi v uspešnicah, kot so franšiza Harry Potter in oba dela o medvedku Paddingtonu. Podpisuje se tudi pod tri knjige, med drugim je napisala tudi avtobiografijo z naslovom That's Another Story.

Nedavno je razkrila, da so ji diagnosticirali raka debelega črevesa in danke v tretjem stadiju. Zaradi okrevanja ni nastopila v nekaterih prizorih Skrivnega vrta, v katerem igra tudi Colin Firth, zamudila pa je tudi premiero filmskega muzikala Mamma Mia 2.

Povedala je, da je v nekaterih pogledih izstop iz vrtiljaka igranja v filmih in na televiziji "veliko olajšanje". Čeprav ji je bilo igranje zabavno, je bilo hkrati stresno.