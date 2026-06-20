Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Britanski igralki grozi dosmrtna zaporna kazen: zasegli 320 kg droge

Sydney, 20. 06. 2026 14.29 pred 1 uro 2 min branja 6

Avtor:
E.K.
Emaa Hussen

Britanska igralka Emaa Hussen se je znašla pred sodiščem v Sydneyju, kjer se sooča z obtožbami o poskusu uvoza kar 320 kilogramov metamfetamina. Za kaznivo dejanje ji v Avstraliji grozi dosmrtna zaporna kazen.

V Avstraliji odmeva primer zasega velike količine prepovedane droge, v katerega naj bi bila vpletena tudi britanska državljanka in igralka Emaa Hussen. 34-letna Britanka se je minuli četrtek pojavila pred sodiščem v Sydneyju, kjer se sooča s hudo obtožbo: poskusom uvoza komercialne količine prepovedane droge metamfetamina.

Pristanišče Port Botany
Pristanišče Port Botany
FOTO: Profimedia

Policija ji očita, da je bila del mednarodne operacije in da je v omenjeno državo skušala pretihotapiti 320 kilogramov te nevarne droge. Glede na avstralsko zakonodajo ji za tovrstna kazniva dejanja grozi najvišja možna kazen, to je dosmrtna zaporna kazen. Droga, ki so jo oblasti odkrile v pristanišču, je po ocenah tujih medijev na ulici vredna okoli 296 milijonov avstralskih dolarjev (približno 180 milijonov evrov).

Operacija organov pregona se je začela že aprila, ko so avstralske mejne sile opravile podroben pregled dveh ladijskih kontejnerjev v sydneyjskem pristanišču. Kontejnerja sta prispela iz Gane in sta bila uradno registrirana kot tovor vreč z lesenim ogljem. Vendar pa so preiskovalci z rentgenskim pregledom odkrili nepravilnosti v vsebini kontejnerjev. Pri podrobnejšem pregledu so odkrili 'belo kristalno snov', za katero so testi potrdili, da gre za metamfetamin.

Emaa Hussen je leta 2010 igrala v seriji EastEnders: E20, tri leta pozneje pa v filmu Hummingbird. Policijska preiskava je ugotovila, da je v kriminalno operacijo vpleten tudi par iz Avstralije, ki je domnevno uporabljal lažne identitete za najem skladiščnih enot v Sydneyju. S temi dejanji naj bi poskušala zabrisati sledi za dejanskimi uvozniki. Organi pregona so po aretaciji v Adelaide poudarili, da gre za kompleksen proces preiskovanja mednarodnih logističnih verig. Hussenova bo morala na naslednjem zaslišanju, ki bo potekalo avgusta, odgovoriti na številna vprašanja o svoji neposredni povezavi s to skupino in dotičnim dejanjem.

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Emaa Hussen tihotapljenje drog Avstralija zaseg drog

Umrl režiser Prijateljev James Burrows

Zgledno vedenje japonskih navijačev ne navdušuje njihovih žena

24ur.com Sodelavki v pijačo dodajala jedke kemikalije, grozi ji do 20 let zapora
24ur.com S terencem zbila tatu torbice in vozila prek njega, dokler ni umrl
24ur.com Ubila posiljevalca, zdaj mora njegovi družini plačati 150 tisočakov
24ur.com 28 let zapora za umor matere štirih otrok
24ur.com Obsodili nasilneža, ki ga je partnerka okrivila za svojo smrt
24ur.com Felicity Huffman po škandalu z goljufijo: Morala sem prekršiti zakon
24ur.com Za štiri umore s fentanilom ji grozi vsaj 60 let zapora
Priporoča
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 2
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 3
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 4
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 5
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 6
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 7
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 8
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 9
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 10
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 11
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 12
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 13
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 14
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 15
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 16
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 17
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 18
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 19
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 20
KOMENTARJI6

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
sherlock2
20. 06. 2026 15.58
Niti kuhat ji ne bo treba več.
Odgovori
0 0
Hasi
20. 06. 2026 15.51
Bila ni samo igralka temveč pravi "Pleya"
Odgovori
0 0
gonisetaubi
20. 06. 2026 15.48
muslimanka pač
Odgovori
0 0
Samo navijač
20. 06. 2026 15.44
Bravo zapret pa nikdar več odklnat. Drogserji so rak rana clovestva.
Odgovori
+2
2 0
Gutenberg
20. 06. 2026 15.28
Drugače je 'lesno oglje' ne leseno ...
Odgovori
+3
3 0
bibaleze
Portal
Hrvaški pevec ujet v najlepših družinskih trenutkih letošnjega poletja
En otrok z vama na dopust, drugi pa ne?
En otrok z vama na dopust, drugi pa ne?
Te kopalke bodo letošnje poletje nosile vse nosečnice
Te kopalke bodo letošnje poletje nosile vse nosečnice
Ko se svet ustavi: Vplivnica o življenju po smrti sina
Ko se svet ustavi: Vplivnica o življenju po smrti sina
zadovoljna
Portal
Objavil čudovito fotografijo in ganljiv zapis
Dnevni horoskop: Ribe bodo v svojem svetu, dvojčke čaka živahen dan
Dnevni horoskop: Ribe bodo v svojem svetu, dvojčke čaka živahen dan
Edino krilo, ki ga bomo nosile letošnje poletje
Edino krilo, ki ga bomo nosile letošnje poletje
Le redki poznajo to plat Johnnyja Deppa
Le redki poznajo to plat Johnnyja Deppa
vizita
Portal
Znaki, da s prehranskimi dopolnili resno pretiravate
Kašelj po klimi? Preverite, ali gre za prehlad ali vnetje dihal
Kašelj po klimi? Preverite, ali gre za prehlad ali vnetje dihal
Bolečina v križu, ki seva v nogo: to so znaki išiasa
Bolečina v križu, ki seva v nogo: to so znaki išiasa
5 vsakodnevnih napak, ki škodujejo vaši koži pri luskavici
5 vsakodnevnih napak, ki škodujejo vaši koži pri luskavici
cekin
Portal
Bi vas zaposlil eden največjih podjetnikov vseh časov?
Na samopostrežnih blagajnah vas opazujejo bolj, kot si mislite: trgovci vidijo skoraj vse
Na samopostrežnih blagajnah vas opazujejo bolj, kot si mislite: trgovci vidijo skoraj vse
Ta jadranski biser (še) ni podivjal s cenami
Ta jadranski biser (še) ni podivjal s cenami
Ta slovenska šola ustvarja vodilne kadre
Ta slovenska šola ustvarja vodilne kadre
moskisvet
Portal
Zvezdnica priznala: Za razpad zakona sem kriva tudi sama
Koliko trebušnjakov lahko naredite? Poglejte, koliko bi jih morali glede na svoja leta
Koliko trebušnjakov lahko naredite? Poglejte, koliko bi jih morali glede na svoja leta
Zapustili samostan in se poročili: redovnici, ki sta šli proti vsem pravilom
Zapustili samostan in se poročili: redovnici, ki sta šli proti vsem pravilom
Slovenec kupil Ferrari svojih sanj, leto pozneje pa doživel grd šok
Slovenec kupil Ferrari svojih sanj, leto pozneje pa doživel grd šok
dominvrt
Portal
Nekoč nogometni idol, danes čebelar: David Beckham navdušil z novo strastjo
Ta star trik vrtnarjev deluje še danes: steklenica zaliva rastline namesto vas
Ta star trik vrtnarjev deluje še danes: steklenica zaliva rastline namesto vas
Vaše sadno drevje trpi v vročini – teh 5 napak dela skoraj vsak (in ostane brez pridelka)
Vaše sadno drevje trpi v vročini – teh 5 napak dela skoraj vsak (in ostane brez pridelka)
Morda lahko dobite subvencijo in si znižate stroške
Morda lahko dobite subvencijo in si znižate stroške
okusno
Portal
Slavna solata, ki je popolna priloga jedem z žara
Nov način priprave krompirja navdušuje splet: rezultat je božanska slana pita
Nov način priprave krompirja navdušuje splet: rezultat je božanska slana pita
Pecivo, ki je hkrati puhasto in kremasto: trik je v načinu peke
Pecivo, ki je hkrati puhasto in kremasto: trik je v načinu peke
Hit poletja: ledena kava, ki jo boste pili vsak dan
Hit poletja: ledena kava, ki jo boste pili vsak dan
voyo
Portal
Dungeons & Dragons: Čast med tatovi
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Vojna za OnlyFans
Vojna za OnlyFans
Kriminalne zgodbe s Saro Volčič
Kriminalne zgodbe s Saro Volčič
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1763