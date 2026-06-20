Britanski igralki grozi dosmrtna zaporna kazen: zasegli 320 kg droge

V Avstraliji odmeva primer zasega velike količine prepovedane droge, v katerega naj bi bila vpletena tudi britanska državljanka in igralka Emaa Hussen . 34-letna Britanka se je minuli četrtek pojavila pred sodiščem v Sydneyju, kjer se sooča s hudo obtožbo: poskusom uvoza komercialne količine prepovedane droge metamfetamina.

Policija ji očita, da je bila del mednarodne operacije in da je v omenjeno državo skušala pretihotapiti 320 kilogramov te nevarne droge. Glede na avstralsko zakonodajo ji za tovrstna kazniva dejanja grozi najvišja možna kazen, to je dosmrtna zaporna kazen. Droga, ki so jo oblasti odkrile v pristanišču, je po ocenah tujih medijev na ulici vredna okoli 296 milijonov avstralskih dolarjev (približno 180 milijonov evrov).

Operacija organov pregona se je začela že aprila, ko so avstralske mejne sile opravile podroben pregled dveh ladijskih kontejnerjev v sydneyjskem pristanišču. Kontejnerja sta prispela iz Gane in sta bila uradno registrirana kot tovor vreč z lesenim ogljem. Vendar pa so preiskovalci z rentgenskim pregledom odkrili nepravilnosti v vsebini kontejnerjev. Pri podrobnejšem pregledu so odkrili 'belo kristalno snov', za katero so testi potrdili, da gre za metamfetamin.

Emaa Hussen je leta 2010 igrala v seriji EastEnders: E20, tri leta pozneje pa v filmu Hummingbird. Policijska preiskava je ugotovila, da je v kriminalno operacijo vpleten tudi par iz Avstralije, ki je domnevno uporabljal lažne identitete za najem skladiščnih enot v Sydneyju. S temi dejanji naj bi poskušala zabrisati sledi za dejanskimi uvozniki. Organi pregona so po aretaciji v Adelaide poudarili, da gre za kompleksen proces preiskovanja mednarodnih logističnih verig. Hussenova bo morala na naslednjem zaslišanju, ki bo potekalo avgusta, odgovoriti na številna vprašanja o svoji neposredni povezavi s to skupino in dotičnim dejanjem.