Britanska kraljeva družina je pripravljena na božične praznike

Medtem ko se kraljica Elizabeta II pripravlja na božične praznike, so na spletu zaokrožile fotografije okrašenega gradu Windsor. Skoraj petmetrska božična drevesca iz parka Windsor Great Park je osebje kraljeve družine okrasilo z rdečimi, zlatimi in zrcalnimi okraski, uporabili so tudi trakove, utripajoče lučke, miniaturne krone in angele.

Na fotografijah osebje pleza po lestvah, da bi dosegli najvišje vrhove visokih božičnih dreves, preden bodo kraljica in ostali člani kraljeve družine dodali še zadnje manjkajoče okraske.