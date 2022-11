Britanska kraljeva družina na slovesnostih ob spominski nedelji

Kralj Karel III. in ostali člani britanske kraljeve družine so udeležili maše in slovesnosti, ki so potekale ob spominski nedelji, dnevu, ko se spominjajo prispevka britanskih vojaških in civilnih uslužbencev in uslužbencev Commonwealtha v obeh svetovnih vojnah in kasnejših spopadih. To je bilo prvič, ko se Charles slovesnoti udeležil kot kralj.

Kraljeva družina se je udeležila slovesnosti ob spomniski nedelji. Čeprav je Charles v materinem imenu že preteklo leto prevzel obveznosti monarha, se je tokrat slovesnosti udeležil v vlogi kralja. Pridružili so se mu tudi soproga in princ William z vojvodinjo Kate Middleton. Na slovesnoti je bila prisotna tudi princesa Anne. icon-expand Kralj Karel na slovesnoti ob spominski nedelji. FOTO: Profimedia Kralj je položil nov venec, katerega oblika je poklon vencu njegovega dedka kralja Jurija VI. in njegove matere kraljice Elizabete. Makovi cvetovi so bili nameščeni na aranžmaju črnih listov, kot je tradicionalno za monarha, in so vsebovali kraljeve dirkalne barve: škrlatno, vijolično in zlato. Kraljeve dirkalne barve so bile vključene tudi v vence kralja Jurija V., kralja Jurija VI. in kraljice Elizabete II. icon-expand FOTO: Profimedia icon-chevron-left icon-chevron-right Priložen je bil tudi na roko napisana kartica z njegovo novo šifro, ki so jo razkrili septembra. Camilla je slovesnost polaganja vencev opazovala z balkona, eden izmed vencev pa je bil prvič položen tudi v njenem imenu. Venec kraljice spremljevalke je imel njene dirkalne barve, podedovane od njenega dedka, in je bil podoben vencu prejšnje kraljice spremljevalke. Vsebovala je tudi ročno napisano kartico z njeno novo šifro. Družina se je skupaj udeležila tudi mašne slovesnosti. Spominska nedelja je tradicionalno druga nedelja v novembru, ko se veterani zberejo, da se udeležijo dvominutnega molka in spremljajo vojaško parado. Člani kraljeve družine so se tokrat poklonili skupaj z novim premierjem Rishijem Sunakom, člani kabineta, voditelji opozicijskih strank, nekdanjimi premierji, županom Londona in drugimi ministri. Slovesnosti se udeležijo tudi predstavniki oboroženih sil, ribiških flot ter trgovskega letalstva in mornarice, skupaj z verskimi skupnostmi in visokimi komisarji držav Commonwealtha.