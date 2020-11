Kraljica Elizabeta II. in njen soprog znova v karanteno na grad Windsor

Kraljevi par je na grad Windsor pripotoval tri dni pred začetkom karantene. Tja sta se kraljica Elizabeta II. in princ Philip odpravila s posestva Sandringham, ki se nahaja na vzhodu Anglije. 94-letna kraljica in njen 99-letni soprog sta zaradi let v ranljivi skupini, zato sta že prvo obdobje karantene v spomladanskih mesecih preživela na gradu Windsor.

Ponovno, tokrat štiritedensko zaprtje javnega življenja naj bi se v Angliji začelo ta četrtek in bo predvidoma trajalo do 2. decembra. Zaprli bodo gostilne, restavracije, telovadnice in trgovine z nenujnimi potrebščinami, odprte pa bodo ostale šole in fakultete. Informacijo je javnosti pred dnevi predal britanski premier Boris Johnson.