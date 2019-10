Britanska kraljica nosi rabljene čevlje

Tik pred izidom je nova biografija o britanski kraljici Elizabeti II., monarhinji z najdaljšo dobo vladanja. Tokrat je knjigo z naslovom The Other Side of the Coin: The Queen, the Dresser and the Wardrobe (Druga stran kovanca: Kraljica, komoda in omara) napisala njena osebna modna oblikovalka in šivilja Angela Kelly, ki je tudi kraljičina tesna zaupnica. Šivilja je sešila tudi krstno obleko, ki jo je nosil tako princ Louis (sin princa Williama in Kate) kot tudi Archie, sin princa Harrryja in Meghan.

V knjigi pa je zapisala tudi zanimivo podrobnost o kraljici. 93-letna kraljica namreč nosi rabljene oziroma že nošene čevlje. In čemu je tako? Kraljica pač ne želi imeti žuljev, ki velikokrat nastanejo ob nošenju novih čevljev.

Kellyjeva, ki za kraljico dela že več kot 25 let, je tako potrdila govorice o tem, da kraljica nikoli ne obuje novih čevljev: "Kraljica ima izredno malo časa zase in tako tudi nima časa, da bi se ukvarjala s svojimi čevlji. Ker imava enako številko čevljev, je pač to najbolj smiselno."