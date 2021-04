Britanska kraljica punk mode Vivienne Westwood dopolnila 80 let

Priimek Westwood je prevzela od svojega prvega moža,Dereka Westwooda, s katerim pa se je kmalu razšla. Njena velika ljubezen je bilMalcolm McLaren, ki je bil menedžer skupine Sex Pistols. Z njim je zasnovala obleke, ki so jih nosili člani benda. V modo sta vnašala varnostne zaponke, britvice in verige. S tem sta želela ljudi šokirati in izzvati reakcijo, obenem pa tudi spodbuditi spremembe. V sredini 80. let minulega stoletja se je posvetila svoji znamki, ki jo je zaznamovala s parodijo višjega družbenega sloja.

Je tudi borka za človekove pravice in politična aktivistka. Leta 1989 je bila na naslovnici revije Tatler oblečena kot takratna predsednica vlade Margaret Thatcher. Obleka, ki jo je nosila, je bila naročena za premierko, ki pa je ni prevzela. Na naslovnici je pisalo: "Ta ženska je bila nekoč punkerica."Britanski časnikThe Guardianje naslovnico ocenil za najboljšo britansko naslovnico.