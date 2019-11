Britanska kraljica se je odpovedala krznu

Britanska kraljicaElizabeta II. kot tudi ostala velika britanska imena so bili večkrat tarča skupin in organizacij za zaščito živali, ker so pozimi nosili krzno. Zdaj pa je Buckinghamska palača javila, da kraljica ne bo več nosila krznenih oblačil, oziroma, ne bodo več kupovali novih krznenih oblačil: "Nova oblačila, oblikovana za kraljico Elizabeto II., ne bodo več vključevala pravega krzna." To je v novi biografiji o kraljici potrdila tudi njena osebna asistentka Angela Kelly.

So pa iz palače poudarili, da se krznu ne bo odpovedala popolnoma, kajti starih kosov oblačil ne bodo vrgli v smeti: "Vendar pa bo kraljica še vedno nosila oblačila iz svoje garderobe. Številna svečana in uradna oblačila, kot tudi halje in krone, so namreč obložena tudi s krznom." V prihajajoči biografiji o britanski monarhinji pa je zapisano tudi, da so iz določenih kosov oblačil pravo krzno že zamenjali za umetnega.