Britanska mladoporočenca: Gordon Ramsay nama je uničil poroko

Gordon Ramsay je po besedah zaljubljenega para iz Velike Britanije uničil njuno sanjsko poroko na plaži. Charlie Willis in njegova žena Laura sta za otoške medije pojasnila, da sta pričakovala zasebno ceremonijo in okusen slavnostni obrok, ko sta vplačala kar 1500 evrov za dogodek v obmorskem letovišču Lusty Glaze Beach v okrožju Cornwall.

Njun poseben dan se je spremenil v pravo nočno moro, ko je na lokacijo vkorakal Ramsay s filmsko ekipo, ki sodeluje v njegovem novem televizijskem šovu Future Food Stars . Chef je prevzel tudi kuhinjo ter tako poskrbel za obroke svatov, hrano pa sta mladoporočenca opisala kot " poceni in ogabno", čeprav sta zanjo odštela približno 60 evrov po osebi.

Par je bil že deležen pisnega opravičila od producentke šova Sharon Powers. Ta je prav tako poravnala vse stroške poroke: "Zelo me je sram, da smo vplivali na ta poseben dan, lahko vam zagotovim, da nikoli nismo imeli namena vznemirjati mladoporočencev in njune goste."

Predstavnik za stike z javnostmi podjetja, ki stoji za zasebno plažo, kjer se je dogodek odvil, je okrivil "zelo nenavadne okoliščine," ki so povzročile težavo, čeprav je dodal, da si organizator poroke ni zagotovil ekskluzive na plaži, ki je odprtega tipa.

Ramsay pa je pojasnil: "Moj studio je najel del plaže v namen snemanja oddaje, kar se je zgodilo na isti dan, ko so se tam odvijale poroke." Njegovi sodelavci so dodali, da je resnično škoda, da se par še zmeraj pritožuje, kljub temu da je bil račun z njihove strani popolnoma poravnan, nenavadno pa je tudi to, da je par na dan poroke z znanim kuharjem veselo kramljal.