Britanska pevka grdo padla s kolesa in končala v bolnišnici

Sophie Ellis-Bextor , britanska pevka, ki je leta 2000 pela o umoru na plesišču v pesmi Murder on the dancefloor, je pristala na urgenci. Tja so jo prepeljali po tem, ko se je hudo poškodovala, saj je padla s kolesa. Kot je povedala, se je nesreča zgodila na poti ob reki Temzi.

Ob fotografiji, kjer se vidi poškodba glave, je na Instagramu zapisala: "Končala sem na urgenci, saj sem grdo padla med kolesarjenjem ob Temzi. Fotografijo sem objavila v črno-beli različici, da ni preveč grdo na prvi pogled. Sicer sem v redu, nekaj udarcev in podplutb, a nič hujšega. Rada bi se zahvalila zdravnikom, ki so me zakrpali nazaj."

Dodala je, da se zahvaljuje tudi Lucasu, Colinu, JoshuinWillow – štirim mimoidočim, ki so ob Temzi tekli in Sophie pomagali, ko se je poškodovala. "Bili ste tako mirni, prijazni in me ob tem tudi potolažili. Najlepša hvala! Upam, da boste videli to sporočilo, saj nisem dobila vašega kontakta v zmedi, ki je nastala. Čudoviti ljudje ste!"