Britanska pevka zahteva ločitev od duha viktorijanskega vojaka

Pevka, ki se je poročila z duhom viktorijanskega vojaka, je sporočila, da se manj kot leto dni po poroki ločuje. Brocarde, tekstopiska in izvajalka iz Oxfordshira, je dejala, da je duh po njuni poroki postajal vse bolj posesiven in je pogosto menjal razpoloženje med prijetnim in zelo intenzivnim, sedaj pa naj bi ji začel še groziti.

Avtorica pesmi in izvajalka, katere umetniško ime je Brocarde, je povedala, da je 'hudičevo čednega' Eduarda prvič srečala, ko je "neke temne in nevihtne noči vdrl" v njeno spalnico. 40-letnica je povedala, da ji je dolgolasi Eduardo takoj oznanil svojo ljubezen in se ji kasneje zaupal.

icon-expand Brocarde FOTO: Profimedia

Njuna živahna ljubezen je prišla na naslovnice, ko je Brocarde oznanila, da se bosta poročila v kapeli na noč čarovnic leta 2022. Pevka je na Instagramu objavila video slovesnosti, na katerem je bila oblečena v črno poročno obleko, z roko pa se je dotikala prostora, kjer naj bi stal navadnim smrtnikom nevidni Eduardo. Kmalu po poroki je razkrila, da je jezna, ker se je njen mož preveč napil na njunem poročnem potovanju na otoku Barry v Walesu. Dodala je, da je njen mož postajal vedno bolj posesiven do nje, njegovo razpoloženje pa je nihalo med prijetnim in zelo intenzivnim pa vse do tega, da ji je začel groziti. "Po tem, ko sva se spoznala, mi je Eduardo začel razkrivati vedno več o sebi," je povedala za Wales Online.

