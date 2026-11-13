Britanska policija zaradi spolnega nasilja preiskuje pisatelja Davida Walliamsa

Londonska policija je sporočila, da je v zadnjih dneh prijela več prijav, ki Davida Walliamsa obtožujejo, da je v preteklosti zagrešil več spolnih prestopkov. Šlo naj bi za nove prijave, ločene od tistih, o katerih so že pred dnevi poročali različni britanski mediji.

Znani britanski komik, igralec in nekdanji član žirije v oddaji Anglija ima talent naj bi več let zapeljeval mlade oboževalke, nekatere naj bi bile stare komaj 15 let, podajal neprimerne komentarje in nadlegoval sodelavke v založbi HarperCollins, s katero je leta 2008 podpisal pogodbo kot avtor knjig za otroke. Obtožujejo ga tudi spolnega napada na mladoletno dekle. Walliams vse obtožbe zanika.

Obtožbe so prišle v javnost v dveh fazah - najprej prek pritožb o spolnem nadlegovanju na delovnem mestu konec leta 2025, nato pa v celoti ta teden po triletni preiskavi več medijev in sodnem sporu, o katerem sta v torek poročala britanska Guardian in ITV. Policija išče dokaze, ki bi potrdili obtožbe, pri čemer pa ni razkrila, koliko prijav je skupno prejela in kdaj natančno naj bi se odvijale domnevne spolne zlorabe.