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Britanska policija zaradi spolnega nasilja preiskuje pisatelja Davida Walliamsa

London, 13. 11. 2026 19.57 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
K.Z. STA
David Williams

Policija v Veliki Britaniji je sprožila preiskavo zaradi več obtožb o spolnem nadlegovanju in drugih resnih spolnih prestopkih, ki naj bi jih zagrešil znani britanski komik, igralec in avtor otroških knjig David Walliams. Policija je namreč v zadnjih dneh prejela več prijav, 55-letni Walliams vse obtožbe zanika.

Londonska policija je sporočila, da je v zadnjih dneh prijela več prijav, ki Davida Walliamsa obtožujejo, da je v preteklosti zagrešil več spolnih prestopkov. Šlo naj bi za nove prijave, ločene od tistih, o katerih so že pred dnevi poročali različni britanski mediji.

David Williams
David Williams
FOTO: Profimedia

Znani britanski komik, igralec in nekdanji član žirije v oddaji Anglija ima talent naj bi več let zapeljeval mlade oboževalke, nekatere naj bi bile stare komaj 15 let, podajal neprimerne komentarje in nadlegoval sodelavke v založbi HarperCollins, s katero je leta 2008 podpisal pogodbo kot avtor knjig za otroke. Obtožujejo ga tudi spolnega napada na mladoletno dekle. Walliams vse obtožbe zanika.

Obtožbe so prišle v javnost v dveh fazah - najprej prek pritožb o spolnem nadlegovanju na delovnem mestu konec leta 2025, nato pa v celoti ta teden po triletni preiskavi več medijev in sodnem sporu, o katerem sta v torek poročala britanska Guardian in ITV. Policija išče dokaze, ki bi potrdili obtožbe, pri čemer pa ni razkrila, koliko prijav je skupno prejela in kdaj natančno naj bi se odvijale domnevne spolne zlorabe.

David Williams
David Williams
FOTO: Profimedia

Nemška založba Fischer Sauerländer je ob tem sporočila, da je zaradi obtožb ustavila prodajo in distribucijo Walliamsovih knjig, prekiniti nameravajo tudi pogodbo z njegovim britanskim založnikom. Njegove knjige so prejele številne nagrade, med slovenskimi bralci so med drugim priljubljene Babica barabica, Mihec milijarder, Zlobna zobarka, Tiranska teta, Mišburger, Dedkov veliki pobeg, Ati v zagati in serija Vsi ti obupno obupni otroci, so še navedli pri založbi.

Knjige avtorja, čigar pravo ime je David Edward Williams, so bile prevedene v 53 jezikov, po vsem svetu pa se jih je prodalo več kot 50 milijonov. Njegov literarni slog so večkrat primerjali z Roaldom Dahlom.

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