Britanska pošta ob platinastem jubileju kraljice Elizabete izdala osem novih znamk

Najzgodnejše fotografije na znamkah so črno-bele, ostale so barvne. Fotografije prikazujejo tudi, kako se je kraljičin način oblačenja skozi različna obdobja spreminjal. "Te znamke slavijo drugo elizabetinsko dobo in so poklon izjemnemu življenju dolžnosti in služenja javnosti," je povedal izvršni direktor britanske pošte Simon Thompson.