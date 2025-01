Britanska princesa Beatrice je nekaj tednov prezgodaj rodila deklico

Princesa Beatrice je rodila deklico po imenu Athena Elizabeth Rose Mapelli Mozzi. Kraljeva družina je veselo novico sporočila na družbenem omrežju, kamor so zapisali, da sta mati in hči zdravi in da se počutita dobro. Delili so tudi fotografijo dojenčice, na kateri se je ovita v rožnato odejico pestovala v materinem naročju.

Princesa Beatrice je rodila. Skupaj z možem Edoardom Mapellijem Mozzijem sta se razveselila deklice po imenu Athena Elizabeth Rose Mapelli Mozzi. Beatrice in deklica, ki se je povila 22. januarja, sta zdravi in se počutita dobro, je Buckinghamska palača sporočila prek družbenih medijev. Na ljubkem posnetku, ki so ga delili z javnostjo, dojenčica v belem pajacu počiva v materinem naročju, ovita v rožnato odejo.

Athena se je rodila nekaj tednov prezgodaj, ob rojstvu je tehtala le 1,95 kilograma, vendar naj bi bila zdrava. 36-letnica bi morala roditi v začetku pomladi, vendar so ji zdravniki že decembra svetovali, naj ne potuje na dolge razdalje. Nad prihodom dojenčice in rojstvom brez zapletov sta navdušena tudi kralj in kraljica. "Princesa Beatrice in gospod Mapelli Mozzi se zahvaljujeta vsemu osebju v bolnišnici za njihovo čudovito oskrbo," so še zapisali v izjavi. Novica o njeni nosečnosti je odjeknila v oktobru."Njeno kraljevo visočanstvo princesa Beatrice in gospod Edoardo Mapelli Mozzi z veseljem sporočata, da v začetku novega leta pričakujeta drugega skupnega otroka," so zapisali v izjavi. Beatrice je julija 2020 postala mačeha, ko se je poročila z Mozzijem. 41-letnik je namreč aprila 2016 pozdravil sina Christopherja Woolfa s svojo takratno zaročenko Daro Huang. Mozzi in Beatrice sta začela hoditi po njegovem razhodu od arhitektke leta 2018, ter se dve leti kasneje poročila.

