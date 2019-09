Britanska princesa Beatrice zaročena z italijanskim milijonarjem

Britanska princesaBeatrice se je v začetku meseca zaročila z nepremičninskim poslovnežem in italijanskim plemičem Edoardom Mapellijem Mozzijem, novico je zdaj javila kar Buckinghamska palača. Poročila naj bi se prihodnje leto.

31-letna princesa in 34-letni poslovnež sta se zaročila med njunim obiskom Italije med vikendom v začetku septembra. "Zelo sva navdušena, ko se podajava na skupno življenjsko avanturo," sta tako sporočila v skupni izjavi. "Imava veliko podobnih interesov in vrednot in prepričana sva, da bo to ostalo med nama v prihodnosti, polni ljubezni in sreče," sta še dodala.

Starejša hči Andrewa in vojvodinje Yorške Sarah je deveta v vrsti za britansko krono. Ima še mlajšo sestroEugenie, ki se je oktobra lani poročila z Jackom Brooksbankom.

Beatrice in Edoardo Mapelli Mozzi naj bi se sicer poznala že leta, skupaj pa sta od novembra lani. Zaradi Beatrice je tudi zapustil prejšnjo dekleDaro Huang, s katero sta imela komaj leto dni starega sina. Beatrice je bila tedaj samska, se je pa leta 2016 po desetih letih zveze razšla z Američanom Davom Clarkom.

Mozzi je sicer potomec italijanske plemiške družine in ima tudi naziv grofa. Vendar je znan predvsem kot nepremičninski poslovnež, ki je z opremljanjem dragih stanovanj za bogate goste postal multimilijonar, še navajajo britanski mediji.