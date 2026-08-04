Britanska princesa Eugenie je rodila deklico

Princesa Eugenie in njen mož Jack Brooksbank sta se razveselila rojstva hčerke. Da je najmlajša hči osramočenega očeta Andrewa in njegove nekdanje žene Sarah Ferguson povila deklico, je z objavo na družbenem omrežju sporočila kraljeva družina.
"Njena kraljeva visokost princesa Eugenie in gospod Jack Brooksbank z veseljem sporočata, da se jima je v ponedeljek, 3. avgusta 2026, ob 18.20 v bolnišnici v Lizboni na Portugalskem varno rodila hči. Ob rojstvu je deklica tehtala 2977 gramov," so zapisali in dodali: "Njuni veličanstvi kralj in kraljica ter drugi člani kraljeve družine so bili z veseljem obveščeni o veselem dogodku."
Zakonca, ki si dom delita med Portugalsko in Veliko Britanijo, sta veselo novico z objavo na družbenem omrežju sporočila tudi sama, kamor sta zapisala, da jima je novorojenka ukradla srce.
Novopečena starša sta se poročila leta 2018, poročnega slavja pa so se takrat udeležili tudi pokojna kraljica Elizabeta II. z možem in drugi člani kraljeve družine. Rojstva prvega otroka sta se razveselila februarja 2021, dve leti kasneje pa je princesa povila še drugorojenca.
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