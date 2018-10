Britanska princesa navdušila tudi po poroki

Britanska princesa Eugenie in njen izbranec Jack Brooksbank sta znotraj gradu Windsor dahnila usodni da. Poročnega obreda so se udeležili družinski člani in pripadniki britanske kraljeve družine, manjkalo pa ni niti prepoznavnih obrazov iz sveta glasbe in zabave .

Princesa je imela glede svoje poročne obleke prav posebno željo, da ima na hrbtu globok izrez. Ta pa ni prav nič skrival njene dolge brazgotine, ki jo ima vzdolž hrbtenice, pri 12 letih so jo namreč operirali zaradi skolioze in oboževalci so bili nad njeno potezo navdušeni. "Mislim, da lahko spremenite način lepote in da lahko ljudem pokažete svoje brazgotine, in mislim, da je to res nekaj posebnega," je bil le en od navdušenih komentarjev na spletu.