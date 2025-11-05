Britanska revija Glamour izbrala ženske leta 2025

Britanska revija Glamour je znova izbrala ženske, ki so najbolj zaznamovale leto. Med nagrajenkami so igralka Demi Moore, pevka Tyla, skupina Sugababes, manekenka Adwoa Aboah, igralka Rachel Zegler, vratarka Hannah Hampton in skupina trans aktivistk The Dolls.

Revija Glamour je v Londonu nagradila 12 žensk, ki so po mnenju uredništva najbolj zaznamovale leto. Kot je v nagovoru povedala odgovorna urednica Kemi Alemoru, pri Glamourju razumejo, da ženske niso monoliti in ne kupijo razlage, da varnost za pripadnice manjšin, kot so skupnost LGBTQ+, migrantke, invalidke in ženske različnih ras, ni samoumevna. "Njihove pravice so naše pravice in feminizem, ki jih ne vključuje, ni feminizem," je še dejala.

Demi Moore FOTO: Profimedia icon-expand

Demi Moore

Demi Moore, ki je zaslovela v 90. letih minulega stoletja s filmi Duh, Striptiz in Nespodobno povabilo, je prva med nagrajenkami. Do leta 1995 je postala najbolje plačana igralka na svetu. "Z vsem, kar sem doživela, in tega je bilo veliko, ne bi zamenjala za nič in ne bi bila sedaj tukaj. Ko sem bila mlajša, nisem imela te svobode, da bi se zavedala, da nimam vseh odgovorov in mi življenje ne bo kradlo, če jih nimam," je dejala ob prejemu nagrade.

Tyla FOTO: Profimedia icon-expand

Tyla

Južnoafriška superzvezdnica Tyla je druga nagrajenka, ki so jo izbrali med 12 žensk, ki so zaznamovale leto. 23-letnica se je z debitantskim albumom uvrstila na seznam najbolj predvajanih glasbenih izvajalk na svetu, poleti pa je bila ena glavnih nastopajočih na festivalu Coachella. "Raje naj mi spodleti in vem, da sem poskusila, kot bi se do konca življenja spraševala," je povedala ob prejemu nagrade.

Sugababes FOTO: Profimedia icon-expand

Sugababes

Dekliška skupina Sugababes je bila ustanovljena pred dvema in pol desetletjema, vse odtlej pa je stalnica na britanski glasbeni sceni. Mutya, Keisha in Siobhan so na podelitvi nagrad spregovorile o tem, kaj jim pomeni sestrstvo: "Sestrstvo je moč. Je odpornost. To ni popolnost. Je ljubezen. Včasih je kontroverzno, a je hkrati tudi odpuščanje, učenje lekcij in osebna rast. Je ustvarjanje prostora za druge, tudi na dni, ko same nismo v najboljši koži. Je zavedanje, da ko ena sije, vse sijemo."

Adwoa Aboah FOTO: Profimedia icon-expand

Adwoa Aboah

Modelko, igralko, aktivistko in podjetnico Adwoa Aboah so pri Glamourju opisali kot pravo pionirko. Kot model se je izkazala v številnih kampanjah, hodila pa je po modnih brveh luksuznih znamk, kot so Boss, Fendi, De Beers & Other Stories in Burberry. Pred desetletjem je ustanovila neprofitno organizacijo Gurls Talk, ki se osredotoča na duševno zdravje med mladimi ženskami, kmalu za tem pa je začela ustvarjati še podkast.

Rachel Zegler FOTO: Profimedia icon-expand

Rachel Zegler

Rachel Zegler je zagotovo najbolj znana kot zadnja Disneyjeva Sneguljčica. Prva, ki ni bele polti. V svojem zahvalnem govoru na podelitvi nagrad je poudarila pomen podpore in medsebojnega sodelovanja žensk.

Hannah Hampton FOTO: Profimedia icon-expand

Hannah Hampton

Hannah Hampton je vratarka, ki je uspešno branila gol angleške ženske nogometne reprezentance, ki je osvojila naslov letošnjih evropskih prvakinj. Pri samo 24 letih je dosegla več kot večina nogometašic v celotni karieri, vključno z nazivom najboljše vratarke na svetu, postala pa je tudi prava ambasadorka ženskega nogometa.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

The Dolls