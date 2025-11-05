Svetli način
Tuja scena

Britanska revija Glamour izbrala ženske leta 2025

London, 05. 11. 2025 12.55 | Posodobljeno pred 39 minutami

K.Z.
4

Britanska revija Glamour je znova izbrala ženske, ki so najbolj zaznamovale leto. Med nagrajenkami so igralka Demi Moore, pevka Tyla, skupina Sugababes, manekenka Adwoa Aboah, igralka Rachel Zegler, vratarka Hannah Hampton in skupina trans aktivistk The Dolls.

Revija Glamour je v Londonu nagradila 12 žensk, ki so po mnenju uredništva najbolj zaznamovale leto. Kot je v nagovoru povedala odgovorna urednica Kemi Alemoru, pri Glamourju razumejo, da ženske niso monoliti in ne kupijo razlage, da varnost za pripadnice manjšin, kot so skupnost LGBTQ+, migrantke, invalidke in ženske različnih ras, ni samoumevna. "Njihove pravice so naše pravice in feminizem, ki jih ne vključuje, ni feminizem," je še dejala.

Demi Moore
Demi Moore FOTO: Profimedia

Demi Moore

Demi Moore, ki je zaslovela v 90. letih minulega stoletja s filmi Duh, Striptiz in Nespodobno povabilo, je prva med nagrajenkami. Do leta 1995 je postala najbolje plačana igralka na svetu. "Z vsem, kar sem doživela, in tega je bilo veliko, ne bi zamenjala za nič in ne bi bila sedaj tukaj. Ko sem bila mlajša, nisem imela te svobode, da bi se zavedala, da nimam vseh odgovorov in mi življenje ne bo kradlo, če jih nimam," je dejala ob prejemu nagrade.

Tyla
Tyla FOTO: Profimedia

Tyla

Južnoafriška superzvezdnica Tyla je druga nagrajenka, ki so jo izbrali med 12 žensk, ki so zaznamovale leto. 23-letnica se je z debitantskim albumom uvrstila na seznam najbolj predvajanih glasbenih izvajalk na svetu, poleti pa je bila ena glavnih nastopajočih na festivalu Coachella. "Raje naj mi spodleti in vem, da sem poskusila, kot bi se do konca življenja spraševala," je povedala ob prejemu nagrade.

Sugababes
Sugababes FOTO: Profimedia

Sugababes

Dekliška skupina Sugababes je bila ustanovljena pred dvema in pol desetletjema, vse odtlej pa je stalnica na britanski glasbeni sceni. Mutya, Keisha in Siobhan so na podelitvi nagrad spregovorile o tem, kaj jim pomeni sestrstvo: "Sestrstvo je moč. Je odpornost. To ni popolnost. Je ljubezen. Včasih je kontroverzno, a je hkrati tudi odpuščanje, učenje lekcij in osebna rast. Je ustvarjanje prostora za druge, tudi na dni, ko same nismo v najboljši koži. Je zavedanje, da ko ena sije, vse sijemo."

Adwoa Aboah
Adwoa Aboah FOTO: Profimedia

Adwoa Aboah

Modelko, igralko, aktivistko in podjetnico Adwoa Aboah so pri Glamourju opisali kot pravo pionirko. Kot model se je izkazala v številnih kampanjah, hodila pa je po modnih brveh luksuznih znamk, kot so Boss, Fendi, De Beers & Other Stories in Burberry. Pred desetletjem je ustanovila neprofitno organizacijo Gurls Talk, ki se osredotoča na duševno zdravje med mladimi ženskami, kmalu za tem pa je začela ustvarjati še podkast.

Rachel Zegler
Rachel Zegler FOTO: Profimedia

Rachel Zegler

Rachel Zegler je zagotovo najbolj znana kot zadnja Disneyjeva Sneguljčica. Prva, ki ni bele polti. V svojem zahvalnem govoru na podelitvi nagrad je poudarila pomen podpore in medsebojnega sodelovanja žensk.

Hannah Hampton
Hannah Hampton FOTO: Profimedia

Hannah Hampton

Hannah Hampton je vratarka, ki je uspešno branila gol angleške ženske nogometne reprezentance, ki je osvojila naslov letošnjih evropskih prvakinj. Pri samo 24 letih je dosegla več kot večina nogometašic v celotni karieri, vključno z nazivom najboljše vratarke na svetu, postala pa je tudi prava ambasadorka ženskega nogometa.

The Dolls

The Dolls so trans skupina aktivistk, ki se zavzema za dobrodelnost in hkrati s svojim delom daje glas trans skupnosti. "V času, ko nastrojenost proti trans osebam po svetu in v Veliki Britaniji znova narašča, je srčno in opogumljajoče, da se oblikujejo zavezništva, ki nas podpirajo. Bodite zaščitniki. Varujmo drug drugega," je bilo njihovo sporočilo na podelitvi nagrad.

revija glamour ženske leta nagrade demi moore tyla rachel zegler
JOSEPH HAYDN
05. 11. 2025 13.29
+3
Zegler specialistka za to, kako film dobit oceno 2,2 na imdb
ODGOVORI
3 0
Hydrangea21
05. 11. 2025 13.22
-1
Me preseneča Rachel Zagler glede na kontroverzijo, ki jo je povzročila s svojimi izjavami glede Sneguljčice.
ODGOVORI
0 1
JOSEPH HAYDN
05. 11. 2025 13.31
Mene pa to sploh ne preseneča, saj revija bolj kot vse išče denar in klike. Če bi res gledali na ženske, ki so zaznamovale leto, bi bil izbor povsem drugačen.
ODGOVORI
0 0
wsharky
05. 11. 2025 13.01
+1
z izborom se seveda ne strinjam, saj na njem manjka aktualna žena od Robija
ODGOVORI
2 1
