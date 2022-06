Britanska voditeljica, borka proti raku, umrla v 41. letu starosti

Borka proti raku, voditeljica in blogerka Dame Deborah James je pri 40. letih izgubila bitko s črevesnim rakom. "Z globoko žalostjo oznanjamo smrt Dame Deborah James, najbolj neverjetne žene, hčerke, sestre, mame," je družina pokojne napisala na njen Instagram. Sporočili so še, da je umrla mirno, v krogu družine. "Tudi v času, ko je bil zanjo najtežji, je delila svojo izkušnjo z rakom, njena vztrajnost, da pomaga pridobiti denar za raziskave in povečati ozaveščanje je bila navdihujoča."

Voditeljici so diagnozo rak postavili že leta 2016 in od takrat se je z boleznijo uspešno borila in v tem duhu tudi trudila, da bi pomagala pridobivati sredstva za drage raziskave. Spoštovana je bila, ker je o raku govorila brez dlake na jeziku. Bolezen in simptomov, ki jih je imela, nikoli ni olepševala. S svojimi sledilci in oboževalci je namreč redno delila izkušnje z boleznijo. O tem je pisala tudi blog, ki je požel veliko pohval in dosegel veliko število bralcev.

9. maja pa je sporočila, da ne prejema več zdravil in da ne ve, koliko časa ji je še ostalo. "Moje telo preprosto ne zmore več," je voditeljica zapisala na svojem Instagramu. Ustanovila je sklad Bowelbabe, ki je bil namenjen zbiranju finančnih sredstev za raziskave za personalizirano zdravjenje za bolnike z rakom. V manj kot 24 urah je presegel več kot milijon evrov, kar je več kot preseglo njen prvotni cilj - 200 tisoč evrov. Trenutno pa je zbranih že 6,5 milijonov evrov.