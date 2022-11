Britanska zvezdnica Dua Lipa dobila albansko državljanstvo

"Tudi jaz bom prava Albanka z dokumenti," je na slovesnosti, kjer ji je albanski predsednik Bajram Begaj podelil albansko državljanstvo, dejala pevka Dua Lipa. Utrinke iz podelitve in zaprisege je delila tudi na svojem Instagramu. "Hvala predsedniku Bajramu Begaju in županu Erionu Veliaju za to čast. Dobila sem albansko državljanstvo!!" je zapisala ob fotografijah, na kateri v rokah drži uradno listino. Kot je dejal predsednik, je ponosen, da je 27-letnica s svojim umetniškim delovanjem poskrbela za širjenje glasu o Albancih po svetu.