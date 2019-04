Britanska zvezdnica potrdila, da se ločuje

Britanska pevkaAdele je leta 2017 na zelo zasebni poroki dahnila da svojemu izbrancu, Simonu Koneckiju. Dejstvo, da je poročena, je pred mediji in oboževalci skrivala kar nekaj časa. Da je vse res, pa je priznala na nekem koncertu v Avstraliji, ko je razlagala, kako je nastala pesem Someone Like You.

Zvezdnica je Simona spoznala leta 2011, novico o razmerju je skrivala vse do nosečnosti, njun sin Angelo Adkins ima zdaj šest let. Kljub temu, da o svojem zasebnem življenju nerada govori, je ob neki priložnosti dejala, da ima zdaj ob sebi končno moškega.

Očitno pa se je nekje zalomilo, kajti zvezdnica je zdaj v uradni izjavi zapisala, da se ločuje. "Adele in njen partner sta šla narazen. Še vedno bosta skupaj v ljubezni vzgajala njunega sina. Prosimo, da spoštujete njihovo zasebnost."

Priljubljena 30-letna pevka je lani oktobra pristala na prvem mestu najpremožnejših britanskih zvezdnikov, starih 30 let ali manj. Prehitela je Eda Sheerana na drugem mestu. Svoje premoženje, ki je v preteklem letu znašalo slabih 150 milijonov evrov, je s svetovno glasbeno turnejo povečala za dodatnih 17 milijonov evrov in tako zanesljivo povedla z imetjem, ocenjenim na slabih 167 milijonov evrov.