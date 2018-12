Seksi prosojnost zlate Kendall, slavila hči Cindy Crawford

Britanci so podelili modne nagrade za iztekajoče se leto. Manekenka leta je postala Kaia Gerber, hči Cindy Crawford, za znamko leta so proglasili Gucci, posebno nagrado pa podelili veteranki Vivienne Westwood. Seveda je bilo največ glamurja na rdeči preprogi prestižnega dogodka v Londonu.

17-letno Kaio Gerber so v Londonu proglasili za manekenko leta. FOTO: Profimedia

V londonski dvorani Royal Albert Hall je bilo vse v znamenju zvezdniškega glamurja, saj se je smetana britanskih in svetovnih zvezdnic zbrala ter se pokazala v karseda dobri luči. Med manekenkami mlajše generacije je blestela slavljenka večera Kaia Gerber, hčerka legendarne Cindy Crawford, ki je v tekmi za najboljšo manekenko leta za seboj pustila kolegice Winnie Harlow, Bello Hadid, Adwoo Aboah in Adut Akech.

Družina Gerber: Rande, Cindy, Kaia in Presley FOTO: Profimedia

17-letna Kaia je blestela v čudoviti zlato-črni kreaciji, družbo pa so ji delali brat ter mama Cindy in oče Rande. Victoria Beckham je prišla na podelitev v družbi moža Davida in najstarejšega sina Brooklyna, oba sta bila v črnih smokingih, nagrado za najboljšo žensko kreatorko ženskih oblek pa ji je odnesla Clare Waight Keller za znamko Givenchy. 44-letna nekdanja "spajsica" se je odločila za precej preprosto črno obleko, ki jo je zaokrožila z masivno zlato zapestnico na levi roki in v čop spetimi lasmi.

Kendall Jenner je bila v prosojni zlati toaleti ... FOTO: Profimedia

Gostja presenečenja je bila tudi vedno bolj opazno noseča Meghan Markle, tam so bile še Rosie Huntington-Whiteley, pevka Rita Ora, nekdanja manekenska prvokategornica Kate Moss, klan Kardashianovih pa je zastopala Kendall Jenner, ki je izbrala zagotovo eno od drznejših oprav, saj je njena prosojna zlata toaleta več odkrivala kot skrivala. Visok razporek, nobenega modrčka in minimalne hlačke ter ozki uhani so zagotovo ujeli prenekateri moški pogled, bila pa je tudi med najbolj fotografsko obleganimi lepoticami.

... ki je več odkrivala kot pa zakrivala. FOTO: Profimedia

Dobre volje je bila še kreatorska legenda Vivienne Westwood, ki je dobila nagrado za "pozitivno spremembo", prisotne pa so bile tudi hčerki slavnega očeta Georgia May inElizabeth Jaggerter njuna mama, 62-letna nekdanja manekenka Jerry Hall. In medtem ko je bila Georgia May povsem v ciklamni barvi, z lasmi vred, je bila njena kolegica Suki Waterhouse v rumeni barvi v slogu 70. let, kot bi prišla iz kakega filma o Austinu Powersu.

Zakonca Beckham v vedno šik črni barvi. FOTO: Profimedia

Na črno barvo so tokrat prisegle igralke Uma Thurman, Liv Tyler inBrooke Shields, Alexa Chung pa na obleko v slogu Heidi v gorčični barvi. Obleki iz šifona sta izbrali igralka Carey Mulligan ter pevka Paloma Faith, na kratko krilo v zlatem s prosojno srajco je priseglo nekdanje dekle princa Harryja Cressida Bonas, pevec in sodnik v šovu The Voice Olly Murs pa se odločil za smoking v rjavem žametu.