Britanskega kralja Karla III. bodo kronali 6. maja

Kralj Karel III. in kraljica Camilla bosta okronana 6. maja prihodnje leto

Ceremonija je tradicionalno prežeta z verskimi obredi, odvila pa se bo v Westminstrski opatiji, kjer kronanja britanskih kraljev potekajo že več kot 900 let. Obred bo vodil canterburijski nadškof Justin Welby . Med samim obredom bodo novega kralja mazilili s svetim oljem, nadškof pa ga bo blagoslovil in posvetil. Okronan bo s krono svetega Edvarda. Tudi Camilla bo maziljena in okronana.

Sobota, 6. maj 2023, bo za Britance prav poseben dan. Prvič po 70 letih bodo namreč lahko spremljali kronanje monarha. Še bolj poseben dan pa bo to za Karla III. , ki bo s tem dnem tudi uradno prejel svojo krono. Ob njem bo krono in naziv kraljica soproga prejela tudi njegova žena Camilla .

V britanski javnosti se sicer špekulira, da bo kronanje precej skromno in krajše od tistih v preteklosti. Po nekaterih ugibanjih naj bi slovesnost trajala zgolj eno uro. Kronanje kraljice Elizabete II., ki je potekalo 2. junija 1953, je trajalo tri ure, udeležilo pa se ga je 8000 pomembnih gostov. Dogodek je tudi prvo kronanje, ki so ga v celoti predvajali v živo po televiziji. Kraljica pa se je po londonskih ulicah zapeljala v zlati kočiji, ki so jo uporabljali vse od kronanja kralja Jurija IV. Ali bo v njej paradiral tudi Karl III. še ni znano.

Iz Buckinghamske palače na namigovanja o skromnem obredu niso odgovorili. So pa sporočili, da bo slovesnost "odražala današnjo vlogo monarha in bo usmerjena v prihodnost", hkrati pa naj bi bila še vedno"ukoreninjena v dolgoletni tradiciji in razkošju".

Kralj Karel III. se bo v britansko zgodovino zapisal kot najstarejši kralj, ki bo prevzel krono. V času kronanja bo namreč star 74 let. Zanimivo pa je, da bo okronan ravno na 4. rojstni dan njegovega vnuka Archija, sina princa Harryja in Meghan Markle, vojvode in vojvodinje Susseške.

Za zdaj še niso potrdili, ali bodo za ta dan razglasili dela prost dan v Združenem kraljestvu. A glede na to, da se bo kronanje odvilo v soboto, to najbrž ni verjetno. Prav tako še ni podrobnosti o tem, kdo bo povabljen na slovesnost in ali se je bo udeležil tudi kraljev mlajši sin Harry.