Britanski časopis zmagal proti princu Harryju

Britanski princ Harry je lani avgusta vložil pritožbo proti britanskemu mediju The Mail on Sunday, ker so zapisali, da so bile afriške živali, ki jih je objavil princ na Instagramu, privezane in drogirane.

Princ Harry FOTO: Profimedia Princ Harry je izgubil pritožbo proti britanskemu časopisu zaradi zgodbe, ki je bila objavljena lani aprila. Namreč, princ je na Svetovni dan Zemlje objavil fotografije, na katerih so prizori iz Afrike, med njimi tudi nosorog in slon. The Mail on Sunday je tako v novici zapisal, da je princ objavil fotografije drogiranih in privezanih živali. Princ Harry je zaradi pomanjkljivih informacij v članku vložil pritožbo na IPSO (Independent Press Standards Organisation) v kateri je zapisal, da je medij kršil klavzulo o medijski natančnosti. Neodvisna organizacija je preučila njegov primer in se odločila, da princ nima podlage, rekoč, da medij ni kršil klavzule. Ker Harry ni razložil, da so bile živali na fotografijah drogirane, je tako zavajal svoje sledilce. Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Princ in njegova soproga sta sicer vložila že več pritožb. Harry je namreč tabloide ostro obsodil nadlegovanja in vdiranja v zasebnost njegove soproge, ki je po njegovem mnenju tarča tujih medijev na podoben način, kot je bila v preteklosti njegova mama Diana. Težave imata tudi v Kanadi, oziroma so njuni odvetniki januarja poslali pismo britanskim časopisom, v katerem so opozorili, da bodo "sprejeti ukrepi", če bodo kupili ali objavili fotografije, ki so nastale med sprehodom mlade mamice s sinom.