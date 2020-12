Britanski igralec nad vlado in zdravstvo, medicinska sestra mu je odgovorila s fotografijo

Joanna Jackson , ki dela v eni od londonskih bolnišnic, se na oddelku za intenzivno nego vsakodnevno bori z novim koronavirusom. Na Twitterju je pod Laurenceovo objavo prilepila fotografijo, ki je nastala po dolgi izmeni. Želela je pokazala, kako je videti po urah in urah pod vso zaščito. "Ravnokar sem za roke držala osebo, ki je sama, brez družine ob sebi in brez ljubljenih, umrla. Me veseli, da si užival v svojem obroku," je sporočila igralcu.

Igralec Laurence Fox , ki je igral v seriji White Lines ter v filmih, kot sta Ljubljena Jane in Elizabeta: Zlata doba , je na Twitterju zapisal, kako se je lepo družiti s svojimi prijatelji, ob tem pa vlado kritiziral za vse odločitve, ki jih je sprejela med epidemijo: "Ravnokar sem imel na obisku veliko skupino ljudi, s katerimi sem večerjal, se z njimi objemal in se pogovarjal. Bilo je krasno. Tega ljudem ne boste nikoli mogli odvzeti. Oglasite se, zaščitite svoje pravice. Če Angleška državna zdravstvena služba ni sposobna opravljati svojega dela, potem ta služba ni dovolj kompetentna, da bi izpolnjevala svoj namen."

Njuni sledilci so napadli oba. Igralca, ker se obnaša neodgovorno, medicinsko sestro, ker so jo želeli prepričati, da je covid-19 le teorija zarote. Na neki točki se je Joanna iz pogovora umaknila in zapisala: "To je vse skupaj postalo malo preveč intenzivno zame. Hvala vsem, ki ste delili svojo zgodbo z menoj. Hvaležna sem vsem, ki ste prijazni. Zaradi tistih, ki niso prijazni, pa se bom na tej točki poslovila."

Samo danes so v Veliki Britaniji potrdili 13.430 novih primerov, okuženih s koronavirusom. V zadnjem dnevu so umrli 603 pacienti, ki so se borili s covidom-19. V zadnjem tednu so potrdili 105.576 okužb, kar 3217 pa jih je umrlo od prejšnjega ponedeljka.