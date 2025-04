Britanski kitarist Eric Clapton je dopolnil 80 let

Eric Patrick Clapton se je rodil 30. marca 1945 v angleškem mestu Ripley kot nezakonski sin kanadskemu vojaku Edwardu Walterju Fryerju in Angležinji Patricii Molly Clapton . Vzgajala sta ga babica Rose Clapton in njen drugi soprog Jack Clapp . Najprej je igral v glasbeni skupini The Yardbirds , skupaj z Jimmyjem Pageom in Jeffom Beckom . Izvorno je skupina igrala blues, a je nato svoj repertoar razširila in začrtala smernice psihedeličnega in hard rocka. Skupino je Clapton zapustil in se pridružil Johnu Mayallu & The Bluesbreakers , s katerimi je tudi zaslovel.

A se je tudi tega sodelovanja zasitil in kasneje z bobnarjem Gingerjem Bakerjem ter basistom Jackom Bruceom ustanovil skupino Cream . V tem obdobju je z zanj značilnimi dolgimi kitarskimi improvizacijami in novimi prijemi pomembno vplival na razvoj rock glasbe. Njegovi naslednji dve skupini sta obstajali le po leto dni, vendar sta si zagotovili mesto v glasbeni zgodovini. S skupino Blind Faith je nastopil na koncertu v londonskem Hyde Parku pred 100.000 obiskovalci. Za skupino Derek and the Dominos pa je leta 1970 napisal skladbo Layla , ki jo je navdihnila neuslišana ljubezen do manekenke in fotografinje Pattie Boyd .

Po razpadu skupine Derek and the Dominos je imel Clapton težave z drogo. Kljub temu mu je leta 1970 uspelo uspešno začeti samostojno kariero z albumom, poimenovanim preprosto Eric Clapton, na katerem sta tudi pesmi After Midnight in Let It Rain. Da je premagal odvisnost od heroina, je kitarski virtuoz po pisanju nemške tiskovne agencije dpa potreboval več let.

Leta 1974 je izdal enega svojih najbolj znanih albumov 461 Ocean Boulevard z uspešnico I Shot The Sheriff. V tem času je razpadel zakon Georgea Harrisona in Pattie Boyd. Clapton in Boyd sta zbližala in ko sta se leta 1979 poročila, je bil Harrison eden od poročnih gostov. Zakon je trajal deset let.