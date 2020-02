Britanski kraljevi dvor ponudil vpogled v prenovo Buckinghamske palače

Buckinghamska palača, ki je že od leta 1837 uradna londonska rezidenca vladarjev Združenega kraljestva, doživlja prenovo. V sklopu dobrih 440 tisoč evrov vrednega projekta želijo dom kraljice Elizabete II. narediti bolj energetsko učinkovit.

Britanska kraljeva družina je na svojem uradnem Instagram profilu sledilcem ponudila vpogled v prenovo Buckinghamske palače. V Instagram zgodbi so objavili več posnetkov, ki prikazujejo, kako poteka prenova hodnikov in sob. Na enem od teh so zapisali, da želijo stavbo narediti bolj energetsko učinkovito, CNN pa poroča, da bodo za prenovo porabili dobrih 440 tisoč evrov.

Dom kraljice Elizabete II. bo s prenovo postal bolj energetsko učinkovit. FOTO: Instagram

Delili so tudi izrezke iz časopisa, ki datira v leto 1954 in zbirko starih cigaretnih zavojčkov, ki so jih odkrili med deli.

Našli so 66 let stare izrezke iz časopisa. FOTO: Instagram

Med deli so odkrili tudi stare cigaretne zavojčke. FOTO: Instagram

V prenovi bodo zamenjali inštalacijo in cevi, saj so nekatere stare že več kot 60 let, poroča CNN. Najnujnejša dela so se začela že leta 2017, vendar je zunanjost palače ostala nespremenjena in tudi kraljica Elizabeta II. še vedno prebiva tam.

Za celotno prenovo bodo porabili dobrih 440 tisoč evrov. FOTO: Instagram