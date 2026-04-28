Britanski kraljevi par na uradnem obisku v Beli hiši

Britanski kraljevi par je prispel v Washington. Kralja Karla III. in kraljico Camillo sta v Beli hiši sprejela ameriški predsednik Donald Trump in njegova soproga Melania. Oba para sta najprej pozirala za prvo uradno fotografijo, nato pa so si skupaj ogledali čebelje panje, v katerih od leta 2009 pridelujejo med in so na tem področju samooskrbni. Tem je pred dnevi prva dama dodala svoj pečat in postavila ročno izdelan panj v obliki Bele hiše, ki bo poleti sprejel približno 70.000 čebel.