Britanski kraljevi par na uradnem obisku v Beli hiši

Britanski kraljevi par je prispel v Washington. Kralja Karla III. in kraljico Camillo sta v Beli hiši sprejela ameriški predsednik Donald Trump in njegova soproga Melania. Oba para sta najprej pozirala za prvo uradno fotografijo, nato pa so si skupaj ogledali čebelje panje, v katerih od leta 2009 pridelujejo med in so na tem področju samooskrbni. Tem je pred dnevi prva dama dodala svoj pečat in postavila ročno izdelan panj v obliki Bele hiše, ki bo poleti sprejel približno 70.000 čebel.
Kralj in kraljica sta tako sprejela povabilo ameriškega predsednika, po obisku Washingtona in Bele hiše pa bosta odpotovala še v New York in Virginio, kjer se bosta udeležila praznovanj ob obletnici. Kljub temu da naj bi v ZDA pripotovala tudi princ William in princesa Catherine, sta bodoči kralj in njegova soproga ostala v domovini.
Deklaracija o neodvisnosti ZDA je zgodovinski dokument, ki so ga predstavniki trinajstih ameriških kolonij sprejeli 4. julija 1776. Z njim so kolonije uradno razglasile svojo neodvisnost od britanske krone in razložile svoje razloge za ločitev, s čimer so postavile temelje za nastanek Združenih držav Amerike kot suverene države.
Britanski monarh, kot je kralj Karel III., danes opravlja predvsem ceremonialno in simbolno vlogo. Čeprav je uradno vodja države, nima neposredne politične moči pri sprejemanju zakonov ali vladanju. Njegove naloge vključujejo predstavljanje Združenega kraljestva na mednarodni ravni, podeljevanje odlikovanj, redna srečanja s predsednikom vlade ter spodbujanje nacionalne enotnosti in kontinuitete.
Bela hiša, ki se nahaja v Washingtonu, D.C., je uradna rezidenca in glavno delovno mesto predsednika Združenih držav Amerike. Zgrajena je bila konec 18. stoletja in je postala simbol ameriške izvršilne oblasti. Poleg stanovanjskih prostorov za predsedniško družino vključuje tudi pisarne, konferenčne dvorane in prostore za sprejem državnih gostov, kar jo uvršča med najbolj prepoznavne politične objekte na svetu.
