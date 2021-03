Britanski mediji o intervjuju Meghan in Harryja: To so uničujoče obtožbe

Meghan in Harry sta brez dlake na jeziku povedala, kakšne težave sta imela. Dvor naj bi v času Meghanine nosečnosti jasno pokazal, kako rasistično je naravnan. Prejela naj bi kar nekaj opozoril oziroma groženj, da mali Archie ne bo enako varovan kot ostali kraljičini pravnuki, najhuje pa se je Meghan počutila, ko je ob temačnih mislih prosila za pomoč. Ko se je soočala s samomorilskimi mislimi, je v palači prosila za profesionalno pomoč, a so jo zavrnili, ker naj bi to metalo slabo luč na monarhijo.

In čeprav se je Harryju in Meghan verjetno odvalil kamen od srca, ker sta končno povedala, kaj se jima je dogajalo in zakaj sta se preselila v Los Angeles, sta spet postala žrtvi britanskih medijev. Tudi nekateri gledalci intervjuja ju niso podprli, na Twitterju pa se je pojavilo kar nekaj odzivov na omenjeni intervju.

Tudi po najnovejšem intervjuju Meghan in Harryja za Oprah so ostali brez dlake na jeziku. Naslovnice krasijo njune fotografije ter veliki zapisi, citati iz intervjuja. Daily Mail, ki velja za najbolj neizprosnega, je izdal naslovnico z velikim zapisom: "Megan trdi, da je imela samomorilske misli, ko je bila noseča pet mesecev. Kate je NJO spravila v jok in monarhija Archieja noče imenovati za princa, ker jo skrbi, da bo 'preveč temen'. Harry pa je razkril, da pričakujeta deklico." Njihovo uradno spletno stran so preplavili članki o njima in o intervjuju – skupno so pripravili več kot 13 člankov na to temo, zraven pa so dodali tako nove kot tudi stare fotografije. Na spletni strani je tudi pasica, na kateri na veliko piše 'Želela sem se ubiti' in pa 'Preprosto nisem več želela živeti'.

Eden od omenjenih člankov je pod drobnogled vzel njuno življenje v Združenih državah Amerike, kjer naj bi gojila piščance, pišejo. "Nazaj k osnovam. Nazaj v palačo za 13 milijonov evrov," je le eden od naslovov, ki več kot jasno nakazuje, da so britanski novinarji tokrat pisali s sarkastičnim podtonom.

Daily Mail je tudi objavil naslovnico, na kateri se bohotita Meghanina fotografija in zapis:'Meghan palačo označila za rasistično'.

Tudi britanskiThe Sunostaja neprizanesljiv: "Meghan Markle se verjetno ne bo nikoli več smela vrniti v Združeno kraljestvo po eksplozivnem intervjuju z Oprah." Omenjeni članek navaja tudi neimenovani vir, ki ga skrbi, da sta Meghan in princ Harry prav s tem intervjujem porušila vse mostove, ki so ju do zdaj še povezovali z monarhijo. Zakonca sta se namreč odločila, da s prinčevo družino ne bosta delila vsebine vnaprej posnetega intervjuja, kar naj bi kraljico Elizabeto in ostale zelo prizadelo, saj so do konca ostajali v nevednosti.

Daily Express pa je na naslovnico zapisal: "Kraljica poudarja, da jih družina in dolžnost povezujeta. Harry in Meghan, to je za vaju javna dolžnost, ne pa intervju z Oprah, ki je bil več kot očitno namen samemu sebi."