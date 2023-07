Britanski muzej Roalda Dahla javno priznal avtorjev rasizem

Britanski The Guardian je leta 2020 poročal, da je Dahl v pogovoru za revijo dejal, da je v judovskem značaju lastnost, ki vzbuja sovraštvo, morda je to nekakšna pomanjkljiva velikodušnost do tistih, ki niso Judi. "Mislim, da vedno obstaja razlog, zakaj se kjerkoli pojavi kaj proti čemurkoli" . Dodal je še, da se "celo tak smrdeč človek, kot je bil Hitler, nanje ni spravil brez razloga" .

Družina in družba sta se takrat opravičili zaradi avtorjevih dobro dokumentiranih antisemitskih izjav. Roald Dahl , avtor knjig, kot sta Matilda ter Čarli in tovarna čokolade , ki je umrl leta 1990, je leta 1983 v pogovoru za britansko revijo New Statesman izrekel žaljivke na račun Judov.

Dahlov muzej, ki je dobrodelna organizacija, je sedaj objavil, da v celoti podpira opravičilo iz leta 2020 in da "obsoja vsak rasizem, vključno z antisemitizmom, usmerjen proti kateri koli skupini ali posamezniku". "Rasizem Roalda Dahla je nesporen in neizbrisen, vendar upamo, da lahko preživi potencial Dahlove ustvarjalne zapuščine, ki lahko naredi nekaj dobrega," je še objavil muzej.

Ob tem so v muzeju še dodali, da so "zavezani k še večji gostoljubnosti, vključenosti, raznolikosti in pravičnosti v vseh vidikih njihovega dela". Objavili so tudi ukrepe, ki jih je muzej sprejel, da bi to dosegel. Med njimi so "upoštevanje vidne raznolikosti njihovega občinstva v trženju z izvajanjem dostopnih in vključujočih kampanj zaposlovanja za delovna mesta osebja ali skrbnikov". Poleg tega so poskrbeli za boljše usposabljanje zaposlenih in sodelovanje z več organizacijami znotraj judovske skupnosti v Veliki Britaniji. Iz muzeja so še sporočili, da Dahlovih antisemitskih izjav ne bodo javno ponavljali, vendar v svoji zbirki hranijo, kar je napisal, tako da to "ne bo pozabljeno".

Dahlove pripombe so dolgo časa metale senco na njegovo zapuščino, ki ostaja priljubljena. Po njegovi smrti so na filmska platna in odrske deske prišle njegove številne klasike, ki jih je napisal za otroke.

V Dahlovem muzeju so o njegovem življenju zapisali, da je bil "protislovna oseba", ki je znal biti prijazen in je "pogosto pomagal ljudem, daroval v dobrodelne namene in prispeval k medicinski znanosti". Hkrati so dodali, da so vendar bili zabeleženi tudi primeri, ko je bil zelo neprijazen in še huje, vključno z antisemitskim pisanjem in izjavami.