Tuja scena

Britanski muzej zbral štiri milijone za nakup obeska Henrika VIII.

London, 12. 02. 2026 18.15

Avtor:
E.K. STA
Britanski muzej zbral štiri milijone za nakup obeska Henrika VIII.

Britanski muzej je zbral 3,5 milijona funtov oziroma dobre štiri milijone evrov za nakup zlatega obeska v obliki srca, ki je povezan s Henrikom VIII. in njegovo prvo soprogo Katarino Aragonsko. Deset odstotkov celotnega zneska so pridobili z množičnim financiranjem, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Obesek, znan kot Tudorjevo srce, je edini kos nakita te vrste iz 24-letnega zakona Henrika VIII. s Katarino Aragonsko, so sporočili iz muzeja. Njun zakon se je žalostno končal leta 1533, ko je Henrik VIII. razveljavil zvezo, se ločil od Rimskokatoliške cerkve, nato pa je imel še pet prav tako tragičnih zakonov.

Muzej je obesek želel pridobiti za svojo stalno zbirko, v kateri bo lahko na ogled prihodnjim generacijam. "Ta čudoviti predmet nam pripoveduje o delu angleške zgodovine, ki ga je le malokdo poznal, zdaj pa bo na voljo vsem," je povedal direktor Britanskega muzeja Nicholas Cullinan. Po navedbah ustanove se ni ohranil skoraj noben drug predmet, ki bi častil odnos Henrika in Katarine, saj se je večina od njih sčasoma izgubila.

Obesek iz 24-karatnega zlata prikazuje belo-rdečo tudorsko vrtnico, simbol Henrikove dinastije, prepleteno z granatnim jabolkom, ki je bil Katarinin osebni simbol. Na hrbtni strani obeska je napis "tousiors", kar je stara francoska beseda za "zmeraj", nad njim pa črki H in K, za kateri se domneva, da se nanašata na kralja in njegovo prvo soprogo.

"Srce prikazuje tako razkošje nekdanje vladavine Henrika VIII. kot tudi moč njune zveze, preden je bila leta 1533 dokončno razveljavljena," so še sporočili iz muzeja. Kot predvidevajo, bi obesek lahko nastal v čast zaroke njune hčerke, princese Marije, s francoskim prestolonaslednikom leta 1518.

Obesek je leta 2019 z detektorjem kovin na izsušenem ribniku v Warwickshiru severozahodno od Londona odkril lastnik kavarne iz Birminghama.

Britanski muzej, ki se ponaša z največjo stalno zbirko na svetu, je kampanjo zbiranja sredstev začel oktobra lani, da bi obesek ohranil na stalni razstavi in preprečil, da bi šel v roke zasebnemu zbiratelju. V akciji je več kot 45.000 ljudi darovalo 380.000 funtov (438.000 evrov), nacionalni sklad za dediščino in drugi podporniki pa so prispevali več kot dva milijona evrov. Kot poroča NBC, bo polovico prejel najditelj, polovico pa lastnik zemljišča.

