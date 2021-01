Britanski pevec Professor Green že kmalu prvič očka

Priljubljeni raper je prek družbenih omrežij sporočil, da z izbranko pričakujeta prvega otroka. Zvezdnik, ki se je poslušalcem prikupil s hitoma Just be good to Green in Read all about it, je vesel, da lahko po dolgih tednih skrivanja lepo novico deli s celim svetom in ob tem dodal, da so ga preplavili občutki navdušenja, ponosa in radovednosti.

Raper s pravim imenom Stephen Mandersonje presrečen, ker bosta z Karimo McAdams kmalu prvič postala starša. Umetnik, ki deluje pod imenom Professor Green in je v preteklosti velike hite nanizal v družbi pevk Lily Allen in Emeli Sandé, je veselo vest sporočil na Instagramu in zraven pripisal:''In tako je naenkrat vse drugače.'' Objavil je fotografijo noseče izbranke in dodal daljši zapis o pričakovanju in trenutnem obdobju: ''Končno je prišlo do trenutka, ko lepe novice več ne moreva zadržati zase'' Pojasnil je, da sta pogosto skrivaj prihajala na zdravniške preglede, se skrivala za maskami in kapucami.''Od dne, ko sva izvedela, da bova starša, sem preplavljen z občutki navdušenja, občudovanja in radovednosti,'' je še pripisal. Veseli se dneva, ko bo otroka spoznal, ga držal in ga učil, ob tem pa se veseli tudi tega, da se bo od otroka učil tudi sam. Povedal je, da občuduje mamo bodočega potomca, sam pa se ob njeni nosečnosti pogosto počuti neuporabnega. Green je bil prej v zvezi z Millie Macintosh, z njo se je tudi poročil, vendar sta se leta 2017 razšla. Zvezo s sedanjo izbranko je pričel leta 2019, njuno razmerje pa je kmalu preraslo v nekaj več. Sam je že večkrat poudaril, da je takoj vedel, da je Karima prava izbira zanj. Ob novici jima je čestitalo mnogo zvezdnikov, pod sliko so lepe besede zapisali tudi šef Gordon Ramsey,pevki Paloma FaithinElla Eyreterdrugi.