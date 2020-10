Britanski pevec: Tiktok me je pahnil v depresijo in mi vzel voljo do življenja

Taio Cruz , ki je pred desetletjem nanizal kar nekaj uspešnic, je v nedavnem intervjuju spregovoril o spletnih aplikacijah, ki so v njegovem življenju pustile resne posledice. Zaradi uporabe Tiktoka se je boril celo s samomorilnimi mislimi, zato se je z omrežja umaknil. Presenetili so ga namreč vsi sovražni komentarji, ki jih je bil deležen. Ugotovil je, da je zaradi algoritma na priljubljeni aplikaciji doživel plaz grdih besed, saj so njegove objave vedno znova pritegnile širši krog uporabnikov, ki uporabljajo sovražni govor. ''Počutil sem se, kot da bi me napadli iz zasede,'' je za BBC razložil svoje občutke in dodal, da mu je izkušnja vzela voljo do življenja.

Pevec, ki se je rodil v Londonu, je svoj pohod po mednarodnih lestvicah pričel leta 2009, ko je s hitom Break Your Heart prepričal tako evropsko kot tudi ameriško občinstvo. Z zasedbo Flo Rida je leta 2011 osvajal s pesmijoHangover, nato pa mu večjega glasbenega uspeha ni več uspelo doseči. Po premoru, ko se je za nekaj časa oddaljil od dogajanja v glasbeni industriji, se je kot uporabnik odločil pridružiti skupnosti, ki svoje posnetke objavlja na družbenem omrežju Tiktok. Septembra, ko je postal aktivni član, je hitro nabral kar 85 tisoč sledilcev, vendar so ga ti hitro pričeli obkladati z neprimernimi komentarji.

''Mislim, da se v sekciji za komentarje pojavlja mentaliteta, podobna tistim, ki jo imajo tolpe,''je razložil. Ljudje po njegovih besedah najprej opazijo objavo, pa vendar si prej ogledajo komentarje, da dobijo odgovor, kako bi se morali do vsebine opredeliti in kaj bi morali ob tem čutiti.''Mislim, da se je to zgodilo tudi v mojem primeru. Objavljal sem zabavne videoposnetke, nato pa se je nekdo odločil, da bo deloval zlonamerno,''je dodal in videl, da so na to pričeli reagirati tudi drugi uporabniki ter se tovrstnemu obnašanju brez razmišljanja pridružili. Nato so ga pričeli kriviti tudi tega, da sproti briše negativne komentarje, kar je doživljal kot obtožbo za zločin, ki ga ni storil.

Negativni komentarji so torej učinkovali kot snežna kepa: vse več in več uporabnikov si je njegove objave ogledalo zato, da bi pod posnetkom pustili zlobni zapis. Po glasbenikovem mnenju pa je k temu pripomogla tudi možnost, da uporabniki že objavljeno vsebino delijo naprej, tako da se začarani krog nikoli zares ne prekine. Pozitivni komentarji rodijo še več pozitivnih komentarjev in obratno, na žalost pa je v njegovem primeru zmagal negativni pol.