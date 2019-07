Na Downing Street prihaja tudi njegovo 24 let mlajše dekle

Na naslovu pa seveda še vedno ostaja priljubljeni 12-letni maček Larry , ki bo tako sprejel že tretjega šefa, ko je položaj na čelu vlade zasedel Johnson. Mačka so pred osmimi leti rešili iz zavetišča v upanju, da se bo boril proti mišim, ki so se pojavile na hodnikih rezidence. Britanski mediji pa v šali pišejo, da čeprav je maček v zavetišču kazal dober lovski nagon, naj bi miš ujel šele po dveh mesecih.

Johnson in Symondsova, nekdanja predstavnica za odnose z javnostmi konservativcev, sta skupaj približno leto, spoznala pa sta se že leta 2012, ko je ona delala za njegovo župansko volilno kampanjo. Trenutno pa je zaposlena kot svetovalka pri organizaciji Oceana. Pred tem je bil Johnson poročen dvakrat in ima pet otrok. Premier pa še vedno ni uradno ločen od Marine Wheeler .

"Premier se danes seli in da, z njim bo živela tudi njegova partnerka," je ob dotični novici medijem potrdila njegova tiskovna predstavnica.

55-letni Boris Johnson, britanski premier, se seli na slavni Downing Street 10, ki je že dve stoletji rezidenca in urad predsednika vlade Združenega kraljestva. Z njim pa se seli tudi njegovo dekle, 31-letna Carrie Symonds .

Drugi mediji sicer pišejo, da so mucka dobili za družboDavidu in Samanthi Cameron, otrokoma takratnega premierja. In kaj je še njegova naloga? "Maček pozdravi vsakega prišleka, skrbi za varnost ter testira antično pohištvo, če je dovolj dobro za počitek."

Johnson je prejšnji teden nasledilThereso May na čelu britanske vlade. Pred tem so ga konservativci podprli na glasovanju za novega vodjo stranke, v katerem je premagal sedaj že nekdanjega zunanjega ministra Jeremyja Hunta.