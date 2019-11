Britanski princ Andrew se začasno poslavlja od kraljevih dolžnosti

Britanski BBC poroča, da se začasno od kraljevih dolžnosti poslavlja princ Andrew. Princ je nato na Twitterju objavil pismo, v katerem je razložil, zakaj je do dotične odločitve prišlo. Zapisal je, da je povezava z ameriškim milijarderjem Jeffreyjem Epsteinom , ki je bil soočen z obtožbami o spolnem izkoriščanju mladoletnic ( Epstein je pred sojenjem storil samomor ), postala za kraljevo družino prevelika motnja. Dodal je tudi, da globoko sočustvuje z Epsteinovimi žrtvami.

Britanski princ je zadnja leta v medijih predvsem zaradi prijateljevanja z Epsteinom. Cel čas je princ zatrjeval, da nikoli ni posumil, da bi bil Epstein kaj drugega kot uspešen finančnik, nanj pa so letele tudi obtožbe o spolnih odnosih – ena od žrtev Virginia Giuffre je že leta 2016 na sodišču pričala, da je imela spolne odnose s princem, ko je bila stara 17 let. 35-letnica je dejala še, da je bila prisiljena v spolne odnose z britanskim princem ob treh različnih priložnostih, dotične obtožbe pa je Buckinghamska palača večkrat zanikala. Med dokazi, da se princ in Virginia poznata je tudi skupna fotografija, toda Andrew je dejal, da je fotografija ponaredek, kajti takrat je bil doma.

Britanski tabloid Daily Mailje avgusta objavil tudi posnetek, na katerem naj bi princ Andrew leta 2010 v domu Epsteina v New Yorku mahal v slovo ženski, ki je zapuščala Epsteinovo vilo. "Njegova visokost obsoja kakršnokoli izkoriščanje ljudi in namigovanje na to, da bi dopustil, sodeloval ali spodbujal kakršnokoli takšno ravnanje, je nesprejemljivo," je v izjavi sporočila Buckinghamska palača.

Kraljičin sin se je pred dnevi sicer odločil, da bo imel intervju za BBC, kjer si bo opral ime, a mnogi mediji so kasneje pisali, da si je s tem naredil medvedjo uslugo.