Britanski princ Filip zaradi slabega počutja v bolnišnici

Elizabeta II. in princ Filip

Princa Filipa, ki je kraljevske dolžnosti nehal opravljati leta 2017, so prepeljali v bolnišnico kralja Edvarda II. Viri blizu kraljeve družine so zaBBC sporočili, da so vojvodo v bolnišnico prepeljali z avtomobilom. Tam bo po nasvetih svojega zdravnika ostal nekaj dni na opazovanju.

Kraljica ostaja na gradu Windsor, kamor se je par umaknil med pandemijo in kjer živi bolj ali manj v samoizolaciji. Princ in kraljica sta sicer doslej prejela najmanj en odmerek cepiva proti covidu-19.

Kmalu potem, ko je novica prišla v javnost, je Camilla Tominey, komentatorka kraljeve družine za NBC News tvitnila, da naj Filipovo stanje "ne bi bilo povezano s covidom. Vstopil je brez pomoči. Kraljica medtem ostaja na gradu Windsor."

Leta 2019 se je pojavil v medijih, ko jo je odnesel brez poškodb v prometni nesreči, v kateri je poškodoval dva človeka v bližini Sandringhama. Kasneje se je odrekel vozniškemu dovoljenju.

Spomnimo, da je bil princ Filip, ki bo junija dopolnil sto let, hospitaliziran že 20. decembra 2019 zaradi predhodnih zdravstvenih težav in se je tja odpravil preventivno po posvetu z osebnim zdravnikom. Štiri dni kasneje, na božični večer, so ga odpustili iz bolnišnice, tako da je božično-novoletne praznike preživel v krogu svojih najbližjih.