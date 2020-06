Britanski dvor predstavil uradne fotografije ob 99. rojstnem dnevu princa Phillipa

Britanski princ Philip danes praznuje svoj 99. rojstni dan. Buckinghamska palača je ob današnjem dnevu objavila novo fotografijo princa, na kateri je skupaj s soprogo, kraljico Elizabeto II. pred gradom Windsor, kjer bivata zadnjih nekaj mesecev zaradi izbruha koronavirusa.

Princ Phillip in kraljica Elizabeta II.

Kraljica in princ bosta danes rojstni dan obeležila le s preprostim kosilom, so poročali britanski mediji. Zaradi trajajočega izbruha koronavirusa in ker sta oba v rizični skupini, bo dan minil brez večjega praznovanja. Družina je princu med drugim čestitala tudi na družbenih omrežjih, med drugimi tudi vnuk, princ William. Tradicionalno so pri palači ob rojstnem dnevu objavili novo fotografijo princa. Skupaj s kraljico so ju slikali prejšnji teden na zelenici pred gradom Windsor. Na fotografiji je kraljica oblečena v sivkasto obleko z rumeni cvetlicami ter diamantno broško, vojvoda edinburški pa stoji poleg nje, oblečen je v temno modro obleko z zlatimi gumbi.

Philip se je rodil leta 1921 na grškem otoku Krf kot grški in danski princ, a je bil z družino izgnan iz Grčije še kot dojenček. VElizabeto se je zaljubil že, ko je bilo njej le 13 let, on pa je bil kadet mornarice. Še dandanes predstavlja Philip največjo oporo kraljici. Upokojil se je šele pri 96. letih, zadnji uradni nastop pa je imel pred skoraj tremi leti na vojaški paradi. Od takrat je okoli njega precej mirno.

Naslovnice je sicer napolnil, ko je bil pri 97 letih vpleten v prometno nesrečo in se je šele po pritisku javnosti odrekel vozniškemu dovoljenju. Malo pred lanskim božičem pa je bil za Britance nov šok, ko so princa sprejeli v bolnišnico. Podrobnosti niso bile znane, le da so ga sprejeli preventivno, je pa Philip sveti večer potem že preživel ob družini na posesti Sandringham.