Britanski radio po računalniški napaki v etru razglasil smrt kralja.

"To je Radio Caroline. Zaradi smrti njegovega veličanstva kralja Karla III. smo do nadaljnjega prekinili redni program v znak spoštovanja," je bilo slišati v oddaji. "Njegovo veličanstvo kralj Karel III. je umrl. V znak spoštovanja bomo do nadaljnjega predvajali primerno glasbo." Nato je bila predvajana himna God Save the King, zatem pa je postaja za približno 15 minut utihnila.

Vodja postaje Peter Moore se je kasneje javno opravičil in pojasnil, da je do incidenta prišlo zaradi tehnične napake. "Zaradi računalniške napake v našem glavnem studiu je bil v torek popoldne po nesreči aktiviran protokol ob smrti monarha, ki ga imajo pripravljene vse britanske postaje, čeprav si vsi želimo, da ga nikoli ne bi bilo treba uporabiti. Posledično je bilo napačno objavljeno, da je njegovo veličanstvo kralj umrl," je Moore zapisal v objavi na Facebooku.

"Radio Caroline je nato utihnil, kot to zahteva protokol, kar nas je opozorilo, da moramo obnoviti program in v etru objaviti opravičilo. Njegovemu veličanstvu kralju in našim poslušalcem se opravičujemo za morebitno povzročeno stisko," je dodal.

Lažno poročilo je med poslušalci povzročilo zmedo, nekateri pa so svoje odzive delili tudi na družbenih omrežjih. "Pridirjal sem v hišo in zakričal ženi: 'Mrtev je! Karel je mrtev!' Samo zmedeno me je pogledala," je zapisal eden od poslušalcev. Drugi je dodal: "To sem slišal v avtu, ko sem odhajal iz službe, in za trenutek nisem vedel, ali je res ali pa gre za bolno šalo." Tretji poslušalec pa je dejal: "Pošteno me je pretreslo, vendar razumem, da se takšne napake lahko zgodijo, in bil sem vesel, ko sem izvedel, da ni res."