Tuja scena

Britanski radio po računalniški napaki v etru razglasil smrt kralja

London, 21. 05. 2026 09.31

Avtor:
E.M.
Britanski kralj Karel III.

Radio Caroline, ki oddaja v delih Anglije, je po pomoti sprožil svoj protokol ob smrti monarha, kar je vodstvo postaje pozneje opisalo kot računalniško napako. Redni program so nenadoma prekinili, voditelj pa je v predhodno posnetem sporočilu poslušalcem sporočil, da je bil program ustavljen zaradi smrti 77-letnega kralja.

"To je Radio Caroline. Zaradi smrti njegovega veličanstva kralja Karla III. smo do nadaljnjega prekinili redni program v znak spoštovanja," je bilo slišati v oddaji. "Njegovo veličanstvo kralj Karel III. je umrl. V znak spoštovanja bomo do nadaljnjega predvajali primerno glasbo." Nato je bila predvajana himna God Save the King, zatem pa je postaja za približno 15 minut utihnila.

Kralj se trenutno mudi na Irskem.
FOTO: AP

Vodja postaje Peter Moore se je kasneje javno opravičil in pojasnil, da je do incidenta prišlo zaradi tehnične napake. "Zaradi računalniške napake v našem glavnem studiu je bil v torek popoldne po nesreči aktiviran protokol ob smrti monarha, ki ga imajo pripravljene vse britanske postaje, čeprav si vsi želimo, da ga nikoli ne bi bilo treba uporabiti. Posledično je bilo napačno objavljeno, da je njegovo veličanstvo kralj umrl," je Moore zapisal v objavi na Facebooku.

"Radio Caroline je nato utihnil, kot to zahteva protokol, kar nas je opozorilo, da moramo obnoviti program in v etru objaviti opravičilo. Njegovemu veličanstvu kralju in našim poslušalcem se opravičujemo za morebitno povzročeno stisko," je dodal.

Lažno poročilo je med poslušalci povzročilo zmedo, nekateri pa so svoje odzive delili tudi na družbenih omrežjih. "Pridirjal sem v hišo in zakričal ženi: 'Mrtev je! Karel je mrtev!' Samo zmedeno me je pogledala," je zapisal eden od poslušalcev. Drugi je dodal: "To sem slišal v avtu, ko sem odhajal iz službe, in za trenutek nisem vedel, ali je res ali pa gre za bolno šalo." Tretji poslušalec pa je dejal: "Pošteno me je pretreslo, vendar razumem, da se takšne napake lahko zgodijo, in bil sem vesel, ko sem izvedel, da ni res."

FOTO: AP

Postaja ni navedla, kako dolgo je napačno obvestilo ostalo v etru, preden so zaposleni ugotovili, kaj se je zgodilo. Posnetki torkovega programa prav tako niso več dostopni na spletni strani postaje.

Britanske radijske in televizijske postaje morajo imeti pripravljene podrobne postopke za primer smrti vladajočega monarha, vključno z vnaprej pripravljenimi obvestili in spremembami programa. Do nerodnega incidenta je prišlo ravno v času, ko sta bila kralj Karel III. in kraljica Camilla na uradnih obveznostih na Severnem Irskem. V Belfastu sta si ogledala nastope folklornih plesalcev, se srečala z lokalnimi umetniki in poskusila irski viski.

Kralj se sicer že od februarja 2024 zdravi zaradi raka, odkar je po posegu zaradi povečane prostate javno razkril diagnozo. Zaradi tega so se v preteklosti že večkrat pojavile lažne govorice o njegovi smrti. Buckinghamska palača je že marca 2024 zanikala podobna poročila ruskih medijev in poudarila, da kralj še naprej opravlja uradne in zasebne dolžnosti.

Razlagalnik

Radio Caroline je bila ena prvih tako imenovanih piratskih radijskih postaj, ki je začela oddajati leta 1964 z ladje v mednarodnih vodah, da bi se izognila britanskim predpisom o licenciranju. Postaja je bila ustanovljena kot odgovor na omejen izbor glasbe na takratnem državnem radiu BBC in je odigrala ključno vlogo pri popularizaciji pop in rock glasbe v šestdesetih letih, s čimer je trajno spremenila britansko radijsko krajino.

Protokol, znan kot 'Operation London Bridge' (za kraljico Elizabeto II.) ali 'Operation Menai Bridge' (za kralja Karla III.), je podroben načrt, ki ga morajo britanske institucije, vključno z mediji, izvesti ob smrti monarha. Vključuje stroge smernice za uradno razglasitev smrti, obdobje nacionalnega žalovanja, spremembe v programski shemi medijev, ki morajo preklopiti na žalno glasbo in vsebine, ter priprave na državni pogreb. Medijske hiše imajo v ta namen vnaprej pripravljene scenarije, da bi zagotovile dostojanstveno in usklajeno obveščanje javnosti.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
KOMENTARJI14

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
aljoteam
21. 05. 2026 11.02
Dolgocasni ste z obsedenostjo z obskurnimi novicami iz VB/ZDA in nasplosno obsedenost z britanci/americani, in tudi konkretno s to druzino v tej drzavi. Zeh res.
Sventevith
21. 05. 2026 10.46
Generalka je uspela in vse je pripravljeno za predstavo :))))
Mambo
21. 05. 2026 10.44
Vse to je namerno, testiranje in reakcije.
asdfghjklč
21. 05. 2026 10.37
Škoda...
Oliguma
21. 05. 2026 10.36
Treba pa priznat.. da tok grdega kralja na svetu še ni bilo.
NeXadileC
21. 05. 2026 10.32
Koga? Maršala?! Ah, ne. Kralja.
Yon Dan
21. 05. 2026 10.28
Pravega ni že dalj časa.
Masai_Mara
21. 05. 2026 10.22
Mogočjo imajo pa res že pripravljeno in jim je pomotoma ušla v eter. Nikoli se ne ve kdaj jim prav pride.
kleos
21. 05. 2026 10.34
Saj v članko lepo piše, da imajo vse postaje pripravljena sporočila, ker se predvideva, da v tistem trenutko ko bo dejansko umrl, da voditelji zaradi šoka, ne bodo sposobni sporočit dostojnega sporocila
roten
21. 05. 2026 10.17
Priprave??? To ni bilo prvič tudi za kraljico so imeli predčasno obvestilo
sabro4
21. 05. 2026 10.14
škoda, da je samo računalniška napaka....
Razumnež
21. 05. 2026 09.51
Korel evo ti..... pelo se bo, ko te ne bo več.
4krogci
21. 05. 2026 09.50
Po pomoti? Ja pa ja de! Pac bo se kaksen mesec sam postavljennob okno ko bo postar prnzijo prnesu!!
Aijn Prenn
21. 05. 2026 10.30
:-))))))))))))))))))))))))
